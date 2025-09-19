法國YouTuber「酷」曾在大學期間來台實習，之後又到韓國當交換學生，2017年選擇回到台灣定居，經營頻道「Ku's dream酷的夢」，目前已累積207萬訂閱。近期他籌備一年、耗資高達500萬元打造的大型節目《中文怪物》即將在9月20日上線，不過至今仍在趕後製，讓他壓力大到一度崩潰落淚、甚至吃不下飯變瘦，加上為了企劃曾花8萬台幣補拍30秒畫面等種種，讓他坦言今年公司根本沒有賺錢，直呼：「覺得自己能力不夠。」

酷打造史上最大實境節目　認了公司今年賠錢現況

《中文怪物》是YouTube圈史上規模最大的中文實境節目，從場景設計到後製毫不手軟，共出動17台攝影機、30多台監視器，光是拍攝內容就高達17TB。節目邀集100位中文表現突出的外國人展開PK，並由沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審，最終冠軍將可抱回30萬元獎金，全系列共6集。

▲酷為了新企劃下重本，目前IG已經釋出預告片。（圖／酷 IG @kudream）
酷在接受《ETtoday星光雲》專訪時坦言，雖然節目早在今年4月就拍攝完畢，但至今仍處於「賠錢」狀態，「公司今年是沒賺到錢的。」他也舉例，為了補足缺少的30秒畫面，不惜再花8萬元補拍，甚至額外砸下數十萬元拍攝劇情，只為了讓節目包裝更完整。他笑說：「其實可以用動畫、旁白帶過，但不行，我們就是要做到理想的樣子。」

對於投入如此龐大資金與心力，酷表示，雖然過程辛苦，但希望能開創台灣YouTube圈的新格局，「既然要拍大規模的節目，就一定要做到最好！」也讓不少粉絲期待節目上線後能掀起熱烈迴響，也有不少網友給予支持。

📌《中文怪物》觀看資訊一覽：

首播日期：9 月 20 日 18：00

集數：6集（每週三、週六更新1集）

觀看平台：YouTube頻道 Ku's dream酷的夢-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
