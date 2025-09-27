我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐力士GM福良淳一在9月27日來台觀看徐若熙本季最終戰。（圖／味全龍提供）

▲北海道日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹今日現身天母球場，觀看徐若熙投球。（圖／味全龍提供）

▲日職軟銀鷹編成育成本部長兼球探部長永井智浩來台看徐若熙，他認為，徐若熙完成度高，但還不到完全體。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.06.12）

味全龍「龍之子」徐若熙今（27）日對富邦悍將繳出6局無失分好投，奪下本季第5勝。此役徐若熙登板吸引不少日職高層到場觀賽，包含北海道日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹，徐若熙賽後受訪時坦言有注意到，還笑說有看球探席，「大概看了一下，但找不到（日職高層），我連自己教練在哪都看不到。」此役徐若熙主投6局無失分，被敲出3安，另外送出6次三振、1次觸身球保送，最快球速154公里。徐若熙今日登板，吸引福岡軟銀鷹隊球探部長永井智浩、國際部長松本裕一、日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹、歐力士猛牛隊GM福良淳一到場觀賽。徐若熙賽後受訪時，坦言知道有日職高層到場，「沒特別去想要做什麼事，就把每顆球丟好。」徐若熙說，此役大致上都有丟掉想要的位置。當媒體詢問徐若熙有沒有特別看本壘後方的球探席，徐若熙笑說「有！」但找不到人，「大概看了一下，但找不到，我連自己教練在哪都看不到。」加上今日的6局無失分，徐若熙本季以累積114局投球，距離120局個人獎項門檻還差6局。下週是否會登板，徐若熙說順期自然，「丟到後面這1、2場有點疲勞，畢竟第1個賽季100局，後面如果有出賽就做完，沒有就順其自然，球隊贏球最重要。」談到今年的表現，徐若熙也給予自己修正目標，「希望能一直在輪值內，今年上上下下好幾次，教練團有考量，希望明年一直在輪值為球隊貢獻。」