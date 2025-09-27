味全龍「龍之子」徐若熙今（27）日對富邦悍將繳出6局無失分好投，奪下本季第5勝。此役徐若熙登板吸引不少日職高層到場觀賽，包含北海道日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹，徐若熙賽後受訪時坦言有注意到，還笑說有看球探席，「大概看了一下，但找不到（日職高層），我連自己教練在哪都看不到。」
徐若熙對悍將演6局無失分 洋聯3高層到場觀賽
此役徐若熙主投6局無失分，被敲出3安，另外送出6次三振、1次觸身球保送，最快球速154公里。
徐若熙今日登板，吸引福岡軟銀鷹隊球探部長永井智浩、國際部長松本裕一、日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹、歐力士猛牛隊GM福良淳一到場觀賽。
徐若熙賽後受訪時，坦言知道有日職高層到場，「沒特別去想要做什麼事，就把每顆球丟好。」徐若熙說，此役大致上都有丟掉想要的位置。
當媒體詢問徐若熙有沒有特別看本壘後方的球探席，徐若熙笑說「有！」但找不到人，「大概看了一下，但找不到，我連自己教練在哪都看不到。」
今日是否為本季最終場？ 徐若熙：「順其自然」
加上今日的6局無失分，徐若熙本季以累積114局投球，距離120局個人獎項門檻還差6局。
下週是否會登板，徐若熙說順期自然，「丟到後面這1、2場有點疲勞，畢竟第1個賽季100局，後面如果有出賽就做完，沒有就順其自然，球隊贏球最重要。」
談到今年的表現，徐若熙也給予自己修正目標，「希望能一直在輪值內，今年上上下下好幾次，教練團有考量，希望明年一直在輪值為球隊貢獻。」
更多徐若熙相關新聞：
中職／多位日職高層來台看徐若熙！葉總盼成常態：表示我們更進步
中職／栗山英樹到場看徐若熙投球！直言想親眼觀察：天花板非常高
中職／軟銀球探部長談徐若熙「還不到完全體」！點出搶人一大優勢
中職／徐若熙本季最終戰？葉總不把話說死 對子弟兵旅外給出看法
我是廣告 請繼續往下閱讀
此役徐若熙主投6局無失分，被敲出3安，另外送出6次三振、1次觸身球保送，最快球速154公里。
徐若熙今日登板，吸引福岡軟銀鷹隊球探部長永井智浩、國際部長松本裕一、日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹、歐力士猛牛隊GM福良淳一到場觀賽。
徐若熙賽後受訪時，坦言知道有日職高層到場，「沒特別去想要做什麼事，就把每顆球丟好。」徐若熙說，此役大致上都有丟掉想要的位置。
當媒體詢問徐若熙有沒有特別看本壘後方的球探席，徐若熙笑說「有！」但找不到人，「大概看了一下，但找不到，我連自己教練在哪都看不到。」
加上今日的6局無失分，徐若熙本季以累積114局投球，距離120局個人獎項門檻還差6局。
下週是否會登板，徐若熙說順期自然，「丟到後面這1、2場有點疲勞，畢竟第1個賽季100局，後面如果有出賽就做完，沒有就順其自然，球隊贏球最重要。」
談到今年的表現，徐若熙也給予自己修正目標，「希望能一直在輪值內，今年上上下下好幾次，教練團有考量，希望明年一直在輪值為球隊貢獻。」
中職／多位日職高層來台看徐若熙！葉總盼成常態：表示我們更進步
中職／栗山英樹到場看徐若熙投球！直言想親眼觀察：天花板非常高
中職／軟銀球探部長談徐若熙「還不到完全體」！點出搶人一大優勢
中職／徐若熙本季最終戰？葉總不把話說死 對子弟兵旅外給出看法