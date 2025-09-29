離2025年中秋節約莫剩一星期，多年來台人都偏愛搶購蛋黃酥，包含「陳耀訓」、「法朋」甚至老字號的「舊振南」，蛋黃酥目前都已結單不再供貨，《NOWNEWS今日新聞》查詢全台各大名店，整理出五大知名品牌，還有買到蛋黃酥的機會，包含全台巡迴舉辦快閃店的「網友封為一生必吃蛋黃酥」的「新口味食品行」，以及台中名店「不二糕餅」，本文整理各家購買資訊，包含日期、訂購（購買）處等注意事項，一文掌握。
🟡「新口味食品行」：台北、新竹兩處快閃活動
位在彰化鹿港的「新口味食品行」，其蛋黃酥被彰化人封為「一生必吃」，並榮獲《500甜》評選肯定，今年中秋推出「秋兔登月蛋黃酥禮盒」(12入)，更攜手在地老茶廠和咖啡品牌打造「新口味x煙豐茗茶」、「新口味x熙舍咖啡」2款聯名禮盒，除了即日起於新口味官網限量開放訂購；9月21日起，新口味更將快閃進駐台北SOGO忠孝館與SOGO新竹店。
📍「新口味食品行」台北快閃
快閃地點：台北SOGO忠孝館 B2 Fresh Club
快閃時間：即日起至10月5日
販售商品：「新口味蛋黃酥」350元/ 6入；每⼈每次限購2盒，憑號碼牌購買，每日數量有限，售完為⽌。
排隊規則：
一、每日上午 9：00 由現場人員指引領取號碼牌，
二、上午9：30 開賣，排隊動線依SOGO忠孝館規定。
📍「新口味食品行」新竹快閃
快閃地點：新竹SOGO百貨3F活動區 (龜記茗茶前)
快閃時間： 即日起~9月28日；10月4日~10月5日
販售商品：「新口味蛋黃酥」350元/ 6入；每⼈每次限購4盒，每日數量有限，售完為⽌。
排隊規則：
一、每日11:00點起排隊結帳領取「取貨單」
二、當日下午14：00-16:00 憑單取貨。
🟡不二糕餅：台北、高雄兩處快閃活動
台中蛋黃酥名店「不二糕餅」以獨門招牌「神級美味蛋黃酥」創造日銷萬盒，強調使用手工桿製的外皮，酥香且層次分明，搭配上甜而不膩的烏豆沙與鹹蛋黃。今年選於台北遠百信義A13的1樓櫃位，以及高雄夢時代購物中心的B1，共有兩場快閃店，現場販售蛋黃酥與茶蛋組、大月綜組。
📍「不二糕餅」兩場快閃活動現場販售品項 :
蛋黃酥(6入) 450元
蛋黃酥(12入) 900元
大月綜(蛋黃酥6入+檸月酥6入) 820元
茶蛋組(蛋黃酥6入+茶鳳黃8入) 820元
📍「不二糕餅」台北場
快閃位置：遠百信義A13 1F 手扶梯旁
快閃時間：即日起 ～10月05日
營業時間：上午11:00-售完為止
排隊規則：
一、排隊購買請由「遠百信義A13 1樓東側門(chloe旁)」開始排隊
二、10 :45 統一發放購買憑證 (依當日現場限量份數為主)
三、10 :55 依序帶至1F櫃位及1F第二排隊動線等待
四、11 :00 開始依序結帳取貨
📍「不二糕餅」高雄場
快閃位置：高雄夢時代購物中心 綠區B1F
快閃時間：即日起-2025年10月5日
營業時間：週一～週五 11:00~售完為止，週六～週日 10:30~售完為止
排隊規則：
一、不二糕餅中秋快閃販售動線安排，排隊購買請由「1F東空橋 星巴克櫃位旁」開始排隊。
二、開始發放號碼牌時間：週一-週五10:00、週六-週日及國定假日(9/29) 9:30。
三、依序帶至B1櫃排隊動線等待時間：週一-週五 11:00、週六-週日及國定假日(9/29) 10:30
📍不二糕餅全台快閃活動注意事項 :
一、依照每人現場排隊順序發放購買憑證，每人每次限購最多「5盒」
二、排隊時中途不得離開隊伍、不得更換品項(盒數)，離場恕不保留商品。
三、限當日購買，商品銷售數量依現場實際庫存為主。
四、開始營業後，請持購買憑證依服務人員引導至櫃台結帳購買，憑證遺失或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。
五、不提供宅配、不提供來電預約，僅開放現場排隊，且需當下一次性取貨。每日限量供應，數量有限，售完為止。
🟡饗麻饗辣
饗麻饗辣是全台共有5家分店的人氣麻辣鍋吃到飽餐廳，近幾年在中秋檔期推出「饗麻饗辣-法式菠蘿蛋黃酥」，同樣銷量驚人，因此網友們戲稱是「被火鍋耽誤的蛋黃酥」，此款法式菠蘿蛋黃酥由知名火鍋品牌饗麻饗辣與曾在第二屆台南甜點節奪冠的巴黎66街甜點工作室聯合推出，最大的特色就是覆蓋在蛋黃酥最上層的法式菠蘿酥皮。
不同於傳統酥皮口感較薄，採用相對蓬鬆酥脆的法式菠蘿酥皮，除了口感外法式菠蘿酥皮又為蛋黃酥增添了一抹濃醇奶香，而且更香酥，加上蛋黃尺寸更大，也難怪業績不差。官網還可訂購，但目前僅剩10月7日出貨的檔期可下訂，業者透露若是想要10月6日前的可致電各餐廳或到現場詢問（代表號：高雄明誠店07-558-6858）。
🟡金葡萄蛋黃酥
台南排隊名店「金葡萄蛋黃酥」，傳承三代，被網友稱是「蛋黃酥界的南霸天」，蛋黃酥標榜純手工製作，除了一般常見的紅豆餡以外，還有綠豆椪肉脯、棗泥等各種口味。10月6日之前的網路訂單已滿，即日起～10月4日可以到門市購買，每人限購24粒。
店家資訊：
電話：0983-625-423或0958-260-350或06-3122525
永康復國店
地址：台南市永康區復國路85號
營業時間：12:00～14:00或售完為止
高雄鳯山店
地址：高雄市鳳山區文中街230號
營業時間：10:00～12:00或售完為止
佳里佳興
地址：台南市市佳里區興化里佳里興458號
營業時間：06:00～08:00或售完為止
（佳興店期間有10天不對外販售，詳細參閱臉書粉專）
🟡不二坊
彰化蛋黃酥名店不二坊臉書公告，即日起到中秋節期間不再接受電話訂購，且門市即日起至10月2日前都暫停販售，10月3日至10月6日將會重新開放。
地址：彰化縣彰化市中正路一段293號
▲彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥相當熱門。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥相當熱門。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）