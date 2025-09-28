星巴克表示，「買一送一」連喝2天「國際咖啡日」好友分享日優惠！「冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡」新品曝光；今（28）日教師節全台門市「星冰樂單杯特價」，「第二杯半價」外送優惠。85度C表示，「10元多一杯」多多分享日也開喝。
教師節星巴克「星冰樂特價」！第二杯半價外送優惠
教師節星巴克兩大優惠，門市、外送全開喝！
◾️今「星冰樂單杯特價」全台門市優惠！星巴克即日起至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元，教師節消暑優惠必喝。
◾️今星巴克「第二杯半價」外送優惠！foodpanda表示，即日起至9月30日，活動期間點購兩杯大杯(含)以上冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡、特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、特選美式咖啡， 享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
星巴克買一送一國際咖啡日！「冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡」新品
星巴克表示，國際咖啡日 好友分享日「買一送一」咖啡優惠！9月30日(二)至10月1日(三)連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克新品「冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡」曝光！選以星巴克黃金烘焙咖啡豆為底，搭配鹹甜可可楓糖漿、並融合燕麥奶，順口絲滑的口感，最後還撒上酥脆可可脆粒，濃郁風味迎接秋冬季節，10月1日開喝。
85度C：「第二杯10元」多多日優惠
85度C表示，教師節連假推出多多分享日優惠，即日起至9月30日，大杯初露多多綠、大杯蜜桃多多任選「第二杯10元」特價；秀身分證姓名對中「多」字，兩款飲料任選第二杯免費喝（單筆限購一組兩杯）。
幫大家算好，同品項平均一杯「大杯初露多多綠」37.5元、一杯「大杯蜜桃多多」32.5元，混搭「大杯初露多多綠＋大杯蜜桃多多」特價75元（價低者折）、平均一杯也只要37.5元。
提醒大家，優惠限門市現場購買，每人限購三組(六杯)；門市不提供寄杯，85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。
資料來源：星巴克、85度C
