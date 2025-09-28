財政部表示，手機報稅中獎名單公布！頭獎幸運兒獨得5萬元新台幣、貳獎2萬元等，現金奬、電子禮券共計抽出19,586名幸運兒，《NOWNEWS》整理總獎金高達525萬元的中獎名單，包括兌獎方式、兌領期限一次看。
由財政部舉辦，鼓勵民眾使用手機申報113年度綜合所得稅，「手機報稅趣 好禮歡樂送」抽獎活動，總獎金高達525萬元的中獎名單公布了！頭獎獨得5萬元新台幣、貳獎～伍獎為2萬元至2000元現金，還有電子禮券等，共計抽出19,586名中獎者。
手機報稅「現金獎、電子禮券」獎項：
◾️「現金奬」計86名
頭獎：現金新台幣 50,000元／1名
貳獎：現金新台幣 20,000元／5名
叁獎：現金新台幣 10,000元／10名
肆獎：現金新台幣 5,000元／20名
伍獎：現金新台幣 2,000元／50名
◾️「電子禮券獎」計19,500名
陸獎：電子禮券 500元 3,000名
普獎：電子禮券 200元 16,500名
手機報稅「中獎名單」19,586名！一招快速搜尋
頭獎 1名
貳獎 5名
叁獎 10名
肆獎 20名
伍獎 50名
陸獎 3,000名
普獎 16,500名
中獎名單點此網址
建議以「Ctrl＋F」快速搜尋「身分證字號含字母前6碼」。或即日起，民眾可自行查詢財政部FB粉絲專頁及各地區國稅局官網。
現金獎、電子禮券「兌獎方式」一覽！
◾️「現金獎」兌獎：依中獎人113年度綜所稅申報留存的通訊地址，以公文掛號郵寄通知中獎，請中獎人依限回復領獎資料，獎金將匯入指定本人帳戶（獎金超過20,000元者以扣繳10%所得稅款後的餘額匯入）。
◾️「電子禮券」兌獎：依中獎人113年度綜所稅申報留存的手機號碼，透過111政府專屬短碼簡訊平臺發送中獎通知簡訊，請中獎人依簡訊說明兌領；逾期未領或簡訊無法送達者視同放棄領獎。
電子禮券兌領步驟：點選領券網址→輸入申報113年度綜合所得稅所留存之「手機號碼」→輸入手機簡訊「驗證碼」→選擇商家品牌→閱讀相關規定→使用票券。
兌領期限至2026年1月2日！逾期未領視同放棄
現金奬（頭獎、貳獎、叁獎、肆獎及伍獎）預訂於114年10月3日以公文掛號郵寄中獎通知；電子禮券（陸獎、普獎），依中獎人申報113年度綜合所得稅所留存之手機號碼，114年10月2日起透過111政府專屬短碼簡訊平臺發送中獎訊息。
提醒大家，兌領期限至明年1月2日，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎！國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙。
如有中獎問題，可撥打06-2223-111分機1011、1012、8015洽詢。如有領券或使用操作問題，請洽新加坡商宜睿股份有限公司客服中心電話02-6639-1012或客服信箱cs-tw@edenred.com或智慧客服。
資料來源：財政部、智慧客服
