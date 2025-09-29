教師節連假最後一天，中央氣象署表示，全台各地晴到多雲，午後西半部、山區要注意局部短暫雷陣雨，關島附近目前有熱帶系統發展，未來有機會增強為成熱帶低壓或新颱風，預測路徑往西，可能在中秋連假期間通過巴士海峽
今天的天氣：收假日還是熱翻 西半部防午後雷雨
9月29日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，午後西半部、山區有局部短暫雷陣雨，中午過後外出請留意天氣變化並且攜帶雨具備用，晚上西半部也有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫31至35度，尤其在大台北、中南部內陸有局部36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地低溫25至28度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：中部
環境部提及，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：太平洋高壓偏強 午後雨剩下南部
9月30日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓偏強，各地大多為晴到多雲，沒下雨時高溫炎熱，風向大多為偏南風為主，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
一週天氣：注意新颱風可能生成 路徑往西移動
天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，現在關島附近有「東風波動系統」，未來幾天將逐漸沿著強勢的太平洋高壓往西移動，目前預報資料普遍認為，週四至週六期間（10/2至10/4）路徑會經過呂宋島，並進入南海繼續西進，過程中接近菲律賓呂宋島東方時，有機會逐漸和西南季風配合增強，生成為「熱帶性低氣壓」或「颱風」。
