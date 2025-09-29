教師節連假最後一天9/29放假！星巴克表示，今「買一送一」咖啡優惠，爽喝3天到10月1日國際咖啡日；CAMA CAFE早餐咖啡「現折10元」優惠券倒數，使用「LINE Pay好康地圖」週週領好康。
9/29放假「星巴克買一送一」！連3天優惠喝到國際咖啡日
9/29教師節連假最後一天、迎接10月1日國際咖啡日，今起「星巴克買一送一」爽喝3天咖啡優惠：
◾️今「星巴克買一送一」！星巴克表示，最新uniopen聯名卡｜週一分享日 好星情由我OPEN 持uniopen聯名卡消費享飲料好友分享優惠，2025年12月31日(三)前每週一營業時間內，使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。限使用uniopen聯名卡刷卡(含感應支付)或使用uniopen聯名卡(實體卡)之icash2.0(愛金卡)感應支付。
◾️明全台門市「星巴克買一送一」國際咖啡日優惠！星巴克表示，國際咖啡日好友分享日，9月30日(二)至10月1日(三)連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
📌CAMA CAFE：早餐咖啡「折抵10元」優惠券
9月底爽喝CAMA CAFE早餐咖啡「現折10元」優惠活動倒數！即日起至9月30日，於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40,000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。
星巴克、CAMA CAFE
