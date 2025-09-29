美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）召集了數百名將軍和海軍上將前往維吉尼亞州的匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地。美國總統川普（Donald Trump）宣布，也將在30日出席這場臨時召集集會，並且發表演說，向這些將領致意與精神喊話。不過外媒指出，川普原先未預定出席，此舉有增加活動「政治化」的可能性。
根據路透社、美聯社等媒體報導，赫格塞斯近來緊急召回將領開會，多家美國媒體引述知情人士指出，這場會議將在匡提科（Quantico）的海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）舉行，赫格塞斯將發表演說。
然而川普在28日接受媒體訪問時，表示自己將會出席集會並發表演說。他表示，「我想告訴將軍們，我們愛他們，他們是備受愛戴的領袖，要堅強、要強硬、要聰明、也要有同情心。」他補充道，「這就是團隊精神。早該有人這麼做了。」
美聯社引述白宮官員說法，川普的出席不在會議的原定計畫內，而是他本人決定出席。報導指出，川普此舉增加了他在無黨派將領面前舉行政治化（politicized）活動的可能性。
赫格塞斯此行原本旨在強調其一貫主張的「戰士精神」（warrior ethos），這也是他在每次公開演說中反覆強調的概念。他期盼藉由實體會議凝聚軍方高層意志、鞏固美軍全球戰備精神。
身為前福斯新聞（Fox News）主播的赫格塞斯，以驚人的速度重塑國防部，他解僱了多名高級將軍與海軍上將，試圖執行川普的國家安全議程，並根除他稱為歧視性的多元化倡議。
川普的出席可能會使赫格塞斯的光芒失色。有部分官員認為，本應聚焦在赫格塞斯領導風格與政策主軸的活動，很可能轉而成為川普的個人舞台。
美國在世界各地都有駐軍，包括遠至韓國、日本和整個中東地區，這些部隊由二星、三星和四星將軍和海軍上將指揮。部分將領將搭乘美國軍機進行公務旅行，預計將飛抵馬里蘭州的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）之後再轉往會場。
目前尚不清楚為何這次集會不能以視訊方式舉行，而運送和保護如此龐大的與會者，可能將耗資數百萬美元。
