我是廣告 請繼續往下閱讀

今（29）日為教師節連續假期收假日，高公局預估，今日上午國5北向宜蘭-坪林路段可能壅塞，建議不同地區民眾分時出發，節省時間。高公局表示，昨（28）全日交通量為111.2百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為平日年平均1.3倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於今日凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於22時後大致順暢。至於今日0-5時平均交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今日交通量為111百萬車公里。高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。高公局預判，今日國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，以節省寶貴時間。高公局提醒，高速公路內側車道為超車道，小型車輛利用內側車道超車後需駛回原車道，另小型車輛於不堵塞行車狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，超車時仍須遵守速限並與前車保持安全距離。