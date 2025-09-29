我是廣告 請繼續往下閱讀

加開列車：加開DMU柴油客車12輛4列、EMU3000型自強號1列次、PP自強號2列及區間車2列，共計9列次。 增停光復站：所有上、下行列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，共計增停14列次。 全面開放站票：起、訖站於花蓮至台東段間各站之新自強號全面開放站票，以容納更多需求。 延駛服務：4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。 簡化進站流程：光復站閘門全開，並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間。 高峰疏運規劃：在上午7:00至10:00及下午15:30至19:30高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，自願性前往協助救災的「鏟子超人」們湧入花蓮，台鐵今（29）日持續透過加開、增停等方式確保救災超人與物資運輸順利進行。另台鐵光復站進站證明上也感謝支援超人們抵達前線，獲得網友一片稱讚。台鐵今（29）日優化疏運措施如下：臺鐵公司強調，將持續配合中央及地方政府救災單位需求，機動調整列車服務，期能在災後關鍵時刻發揮最大運輸效能，協助救災工作順利推進。為了使來自各方的超人們能順利進出光復站，台鐵昨日起光復站已閘門全開，改為發放進站證明，讓大家免排隊購票就能直接上車，之後再至回程車站進行補票即可。省下來的寶貴時間，希望讓來自各地的超人們，在辛勞協助救災後能多點休息，安心返程。台鐵發放的光復站進站證明上，也特別感謝支援超人們抵達前線，為災後復建一起盡力，網友也紛紛留言稱讚「台鐵變得不一樣了」、「國營企業追上民間企業的靈活跟變通了！而且證明上還有暖心亮點」、「台鐵的應變太讚了！謝謝你們」、「台鐵這次各種措施真的做到點上了！很讚」。