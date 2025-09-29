我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳（如圖）現年69歲，擁有魔鬼身材和精緻臉蛋，是演藝圈著名的凍齡美魔女。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

陳美鳳「女兒」愛的接送！畫面甜蜜溫馨

▲▼陳美鳳（如圖）與愛犬「妞妞」的感情猶如母女一般，相親相愛。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

資深女星陳美鳳現年69歲，擁有魔鬼身材和精緻臉蛋，是演藝圈著名的凍齡美魔女，離開螢光幕後的她，經常透過社群分享生活和工作日常，近日她被捕捉現身台北信義區，一身低調、酷帥穿搭坐上保時捷座車，眼睛仔細一看，其愛犬妞妞還坐在副駕駛座，一同來接送「媽咪」，看得出陳美鳳與愛犬感情相當好，好到形影不離。近日有週刊讀者目擊陳美鳳的私下活動，見她大白天現身信義區百貨商圈，一身低調而有型的穿搭，從容地從百貨公司走出，而她的專屬保時捷座車早已在路邊等候，待遇完全是巨星級，此時一細看，陳美鳳的愛犬「妞妞」坐在副駕駛座上，小頭一半探出車外，畫面十分可愛。陳美鳳非常呵護愛犬「妞妞」，感情好到形影不離的程度，對她來說，「妞妞」早已超越了寵物的身分，而是成為猶如家人和精神寄託一般的存在，烈日下出門，陳美鳳還會幫「妞妞」準備太陽眼鏡，尤其副駕駛座這個專屬寶座，更象徵「女兒」妞妞在自己心中地位的重要性。陳美鳳曾分享過一段與「妞妞」的暖心故事，某次回家路上，她看到一隻驚慌失措的約克夏小狗在路上亂竄，她嘗試各種方法都無法靠近，靈機一動下，想到可以讓一旁的「妞妞」吸引牠，果然，走失小狗一聞到「妞妞」便跟上步伐，一路跟著她們走進警衛室，最後順利抓住並找到失主，相當溫馨逗趣。