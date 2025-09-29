我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮光復鄉受災情況嚴重，目前仍有7名民眾失聯，搜救人員正全力投入尋找行動，而花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災情，搜救行動今（29）日持續進行，今日上午中央災害應變中心召開會議說明，截止至今日上午9時30分，死亡人數上修至18人、7人失聯、107人受傷。今日救災地點則以佛祖街政旺砂石場及一處民宅為主展開區域搜索。花蓮縣消防局、新竹市消防局與國軍特戰隊今日共派出215名救災人力、41輛車、12架無人機及1隻搜救犬，後續將依現場狀況滾動調整，以期盡快尋獲失聯人員，降低災害帶來的傷害。搜救人員持續透過空拍畫面尋找失聯者，並在河床旁進行徒步地毯式搜尋，台南搜救隊已挺進災區，將搜索區域分為5個部分進行空拍尋人，包括箭瑛大橋、中興大橋、米棧大橋、月眉大橋直到出海口，以確保沒有民眾受困在這些區域。在佛祖街這個重點災區，多輛怪手和推土機正持續開挖，同時特搜人員全副武裝，手持鏟子不斷挖掘。