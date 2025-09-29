近期流感疫情嚴峻，甚至有學校班級三分之二學生確診、短時間二度染病的情況，兒童急診科醫師謝宗學表示，流感的「主要病毒株在這幾週正在轉變」，才導致確診人數攀高；流感可能會導致腦炎、肺炎等重症，呼籲民眾戴口罩、勤洗手。
全班2/3確診流感 還有人一個月中鏢2次
兒童急診科醫師謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，近期門診遇到一名得到流感的國中生說，對方闡述自己班上26個同學中，已經有16個人得到流感，她是第17個，等於是班上約2/3的同學都染病。臨床上還出現一些孩子短時間內得到兩次A型流感的情況，例如「月初才得A流、月底又得到A流」。
流感病毒株轉變中 重症很可怕
謝宗學說明，這幾週A型流感的病毒株，有從H1N1轉變成H3N2為主的趨勢，可以解釋為何會短時間再次得到 A 流，因為H1N1的A流和H3N2的A流不太會出現交叉保護力，簡單來說，「得一種A流後產生的抗體，無法保護不被另外一種A流感染」。
謝宗學提醒，流感重症很可怕，特別是腦炎，ㄧ旦併發腦炎，存活機率極低，即使存活也會留下嚴重神經學後遺症，其他流感併發症如肺炎、敗血症、心肌炎、橫紋肌溶解症，同樣有機會危害生命。
加強個人衛生最重要 10月快打流感疫苗
謝宗學直言，「現在真的很少人願意戴口罩」，疫苗還未上線，流感有一定的機率併發重症，使用抗病毒藥物也無法100%不讓重症出現，不得到流感就不會出現併發症，所以加強個人衛生防護，戴口罩、勤洗手是現階段最好的做法。
針對疫苗，過敏專科及兒科專科醫師王韋力也提及，疫苗抗體差不多就是維持半年，且病毒株也都在變化，考量到預防流感最好的方式就是打疫苗、新的疫苗也都是預測明年的流行株，防護力可達7至8成，因此10月起開打的公費流感疫苗開打一定要記得接種。
資料來源：Dr. E 小兒急診室日誌
