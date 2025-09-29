我是廣告 請繼續往下閱讀

今（29）為教師節連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常，高公局預判，下午11大路段易壅塞，請用路人多留意。高公局指出，今日上午8時3分於國1北向148.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於8時7分排除；9時48分於國3北向43.6公里處發生1輛槽車及1輛小客車追撞事故，占用中外線車道，於9時49分排除，造成後方車流回堵1公里，10時56分於國1南向高科交流道入口處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用入口匝道，於11時8分排除。上述事故均影響整體車流順暢。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局呼籲民眾駕駛小型車遇到大型車時，應注意前後車距，避免行駛兩輛大型車中間或緊貼大型車後方，爭取較多應變時間，以維行車安全。