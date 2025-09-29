我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政敵，遭指「狗仔頭」《中央社》記者謝幸恩今（29）日發出聲明宣布辭去記者與台北司法記者聯誼會長，反觀黃國昌仍持續神隱，對此網紅「四叉貓」起底開會地點「信安國際大樓」，過去曾是老婆高翔的公司，如今其姐妹高翬的營造公司都遷址到板橋服務處，「立委服務處＋狗仔集團＋建商，三位一體！」四叉貓表示，黃國昌老婆高翔的台北國際商務顧問有限公司與其姐妹高翬的耘力國際文化事業有限公司，這兩家公司都在2021年12月，遷至台北市大安區安和路2段7號4樓，也就是「信安國際大樓」，接著從2022年開始，黃國昌就在這裡養狗仔集團。四叉貓說，耘力國際文化事業有限公司，應該是公關行銷公司，查詢監察院官網，可知「耘力」接了幾個選舉小案，而「耘力」的公司商標圖是賴嘉倫幫忙申請的，賴嘉倫就是代替黃國昌選汐止立委輸掉的那位。四叉貓提及，2016年黃國昌選汐止立委時，只有兩個助理回捐10萬元，分別是賴嘉倫跟李郁衿，李郁衿曾經是黃國昌小孩們的家教，賴嘉倫現在是民眾黨立委陳昭姿的辦公室主任。四叉貓指出，黃國昌於2023年11月16日加入民眾黨並列為不分區立委，老婆的台北國際商務顧問有限公司，也在同月遷址至「新北市板橋區雙十路一段6號」至今，同一個地址在2024年2月3日，成立「黃國昌板橋服務處」，同址也是「恆合營造有限公司」（負責人高翬），「立委服務處＋狗仔集團＋建商，三位一體！」