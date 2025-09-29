我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消防特搜救災畫面。（圖／新北消防局提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，泥流湧入市區，造成嚴重災情。新北市政府消防局自9月23日起進駐災區，七日來不間斷馳援，共計投入136小時，與全國搜救力量並肩作戰，29日告一段落。七天以來，新北消防累計投入420人次，動員150名消防、義消及民間救難團體與醫護人員，並出動40輛救災車輛、12架空拍機、3艘橡皮艇及2隻搜救犬，完成167件救援任務，逐戶搜索167戶住家，協助疏散232位受災民眾，並由特搜醫療組現場救治13名患者。其中，在最險峻的佛祖街區域，特搜隊員徒手開挖，冒著泥水灌流與建物倒塌危險深入屋舍；雖然惡臭瀰漫、環境惡劣，仍以雙手、一鏟一桶方式搜尋，只為尋找任何一個可能的生機。同時，水箱車也支援中正路一帶受災住戶及道路清理，協助逐步恢復環境衛生。在最後一天任務結束後，新北特搜全體同仁，以肅立與敬禮的方式，向這片曾受難的土地致上最深的敬意。這不僅是對罹難者的追思與哀悼，也象徵「即使已盡全力，仍不忘記那些未能被救回的生命」的承諾，同時向災區居民展現面對重大災難時的堅韌與勇敢致敬。新北市長侯友宜表示，這場災難牽動全台，全國搜救人員的努力都是為了守護生命與家園。新北市不僅在第一時間全力支援，未來也將在災後復原過程中，持續與花蓮站在一起，提供必要資源與協助，陪伴居民重建生活。他強調：「面對災難，沒有縣市分界，只有彼此的扶持。新北會與花蓮同心同行，讓希望重新萌芽。」新北市政府消防局長陳崇岳則指出，特搜是新北消防的救災主力部隊，此次任務展現專業、勇氣與承擔。他感謝每一位同仁在惡劣環境中全力以赴，不僅完成艱鉅任務，更守住了消防「永不放棄任何一條生命」的價值。未來消防局將持續精進專業訓練、更新救災裝備，並透過實戰演練提升整體救災能量。