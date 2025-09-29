我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國防部長顧立雄29日主持國防部災害應變中心管制會議。（圖／國防部提供）

強颱樺加沙日前侵襲台灣，導致花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生嚴重溢流，造成嚴重災情，至今（29）日已有18人罹難、7人失聯、108人受傷。賴清德總統要求國軍加派兵力中秋節前完成清淤。國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，由國防部長顧立雄主持，顧要求以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴，第二作戰區目前已規劃各階段執行進度，並依計畫期程推展，在狀況允許下，可加速執行。國防部表示，顧立雄在過程中除聽取作戰區與相關單位簡報，瞭解救災任務規劃；並提醒各級幹部，在積極投入救災的同時，也務必注意官兵身心負荷，落實照顧與關心，期協助受災民眾，早日回復正常生活。會議中，顧部長首先肯定國軍支援救災的表現，並表示遵循賴清德及行政院長卓榮泰指導，以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴。第二作戰區目前已規劃各階段執行進度，並依計畫期程推展，在狀況允許下，可加速執行。顧立雄指出，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，提醒單位須確實針對救災區域、官兵食宿、交通運輸等需求，完成交接與任務提示，瞭解整體運作，適切分配人力，兼顧勤務與休息；同時注意炎熱氣候與防蟲叮咬等事項，落實照顧與關心，讓官兵專心執行救災任務。顧立雄也強調，負責執行救災任務的弟兄姐妹非常辛苦，在輪替官兵返回部隊時，主官應給予正面鼓勵與慰勉，讓官兵感受到部隊的關懷，知道有人在等著他們回來，藉以凝聚榮譽向心。針對受災官兵，顧立雄也指示，除優先予以返家協助災後復原；各級幹部也應持續主動關懷，瞭解受災官兵家中狀況，安排住宿規劃等，給予適時的協助與照顧。