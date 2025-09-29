今9月29日教師節補假！迎接10月，摩斯漢堡表示，「買一送一、第二杯10元」國際咖啡日優惠，雙十連假「百元套餐、第二套6折」；德克士炸雞「買一送一」週末優惠吃到10月中。
10月「摩斯漢堡買一送一」國際咖啡日優惠！雙十連假：套餐100元
摩斯漢堡不只教師節、中秋節、國慶日、光復節四大連假優惠，10月最新加碼：
國際咖啡日10月1日至10月3日連喝三天優惠：
◾️摩斯咖啡「買一送一」兩杯60元（原價120元）、相當於一杯30元開喝。
◾️拿鐵咖啡「第二杯10元」兩杯80元（原價140元）、相當於一杯40元好划算。
歡慶雙十，10月1日至10月15日「摩斯百元套餐」優惠：
◾️「黃金塔塔鱈魚堡＋方塊薯餅(3個)＋冰紅茶L」優惠價100元（原價125元）
◾️「超級大麥燒肉珍珠堡／超級大麥薑燒珍珠堡＋2杯冰紅茶L」優惠價200元（原價235元）
◾️「摩斯雞塊(6個)＋方塊薯餅(3個)＋冰紅茶L」優惠價100元（原價140元）
◾️「微酵青梅蒟蒻冰茶／微酵白桃蒟蒻冰茶」任2杯優惠價100元（原價150元）
德克士炸雞：「買一送一」週末優惠吃到10月中
德克士脆皮炸雞推出「五六日一 狂歡吃雞」優惠買一送一！今教師節補假9月29日、中秋節10月3日至10月6日、雙十節10月10日至10月13日：
◾️買6塊炸雞桶「免費送咔滋脆皮手槍腿」
◾️買超級酪乳雞腿堡「免費送咔滋香辣雞翅」
◾️買咔滋薯霸(大)「免費送咔滋薯霸(中)」
◾️買金黃地瓜薯霸(大)「免費送金黃地瓜薯霸(中)」
資料來源：摩斯漢堡、德克士炸雞
