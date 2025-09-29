「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾經最喜歡用來評估股市估值的指標，目前已攀升至歷史新高，至驚人的217%，遠高於網路泡沫時期和2021年疫情期間漲勢所創下的高峰，這重新引發市場是否再次陷入過度樂觀的擔憂。
根據CNBC報導，這個被稱為「巴菲特指標」的衡量標準，是以美國上市股票總市值（Wilshire 5000 指數）與國民生產毛額（GNP）之比衡量股市估值水準。
巴菲特在2001年「財星」（Fortune）雜誌的專欄文章中，曾稱該指標「可能是在任何特定時刻，衡量估值的最佳單一指標。」這項指標也曾被著名投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）等引用。
巴菲特在2001年的一場演說中曾說道，「如果這個百分比關係跌到70%或80%的區間，那麼買進股票很可能會讓你獲得豐厚回報。如果這個比率接近200%——就像1999年和2000年部分時間那樣——你就是在玩火。」
如今該指標已高達驚人的217%，遠高於網路泡沫時期和2021年疫情期間漲勢所創下的190%高峰。
據這個標準，如今的股市正處於未知水域，因為股票價值的增長速度遠遠超過了美國整體經濟的增長。此波股市漲勢主要由大型科技公司推動，這些公司在人工智慧開發上投入了數十億美元，並因這個新時代的承諾而獲得了高額的本益比。
其他估值指標也發出了類似信號。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）的數據，標普500的市銷率（Price-to-Sales Ratio）最近攀升至3.33，創下歷史新高。相比之下，2000年網路泡沫時期的峰值為2.27，而後疫情時代的繁榮期則在估值降溫前達到3.21。
不過，也有人認為，巴菲特指標可能不再像過去那樣傳達相同的訊息。過去二十年來，美國經濟發生了巨大轉變，變得資產密集度更低，而日益由技術、軟體和智慧財產權驅動。
相較於以實體工廠為基礎的經濟，GDP和GNP可能低估了以數據網絡和創新所帶來的價值。對於全球最具生產力和創新的經濟體美國來說，更高的股市估值可能是合理的。
巴菲特本人已多年未對此指標發表評論。
