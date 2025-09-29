我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃豪平（左）撞臉蔡阿嘎（右），他滑到蔡阿嘎的貼文，都頓時愣住以為是自己發的。（圖／東森綜合台提供）

黃豪平撞臉蔡阿嘎！自己搞混、親媽也認不出

▲Haru登上《小姐不熙娣》，被號稱「女版林俊傑。」（圖／東森綜合台提供）

▲黃豪平、木星等錄製《小姐不熙娣》大寮明星臉特輯。（圖／東森綜合台提供）

吳姍儒（Sandy）與派翠克主持的《小姐不熙娣》，最新一集邀請黃豪平、木星、哆啦分享明星臉特輯，黃豪平自爆自己的人生根本是被蔡阿嘎「綁架」，就連自己滑到蔡阿嘎的貼文，都頓時愣住以為是自己發的，相似度高到連媽媽都傻傻分不清楚，讓全場捧腹大笑。黃豪平在《小姐不熙娣》中大聊撞臉主題，透露自己被誤認為蔡阿嘎的次數多到數不清，甚至連餐廳老闆都堅持他就是蔡阿嘎本人，「我知道啦，你們藝人明星要低調啦！」更誇張的是，就連黃豪平自己滑到蔡阿嘎的貼文，都會一度以為是自己發的，相似度高到連媽媽都傻傻分不清楚，全場紛紛認同他是：「最有資格擔任撞臉評審的人！」不過，最讓全場驚豔的是「女版林俊傑」Haru出場，派翠克問道：「有因為長得像林俊傑，得到什麼好處嗎？」吳姍儒秒回：「有啊，就是來上《小姐不熙娣》啊！Haru也分享自己常被粉絲當成「平替版JJ」，還有人願意掏錢買跟她拍立得的合照。這讓吳姍儒聽了滿頭問號，「那他們怎麼不去大巨蛋看本尊？」Haru神回：「因為我比較便宜啊！」妙答瞬間獲得全場認同，直喊「原來如此！」想知道更多撞臉明星的爆笑故事，請鎖定今晚10點東森綜合32頻道播出的《小姐不熙娣》。