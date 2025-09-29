我是廣告 請繼續往下閱讀

管湧現象：指土體中的細小顆粒，會通過粗大顆粒間的孔隙，隨著微弱水流，慢慢形成水路，流量漸增水與砂均勻地被帶出，並逐漸向壩體內部深入形成管狀。

內政部今（29）日於台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，邀集召集人李鴻源、教授游景雲主持的台大團隊、農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府與陽明交大、成功大學、中興大學等團隊，進行專業研討及運用科技防災研擬對策方案。李鴻源提及，之前曾示警要提防「管湧現象」二次釀災，但在此次潰壩後，「管湧現象應該沒有了」，目前看來是朝好的方向。內政部長劉世芳表示，經樺加沙颱風與後續多日溢流，馬太鞍堰塞湖蓄水量目前已降為610萬噸，為原來量體之6.7%，但政府仍持續處理監測、預警及備便方案。針對其中潛在風險，本次研討會邀集專家學者針對「科學研究與監測技術」、「中央與地方合作機制」及「社區參與與防災教育」三大重點提供專業意見，持續推動跨域合作，提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。劉世芳指出，馬太鞍堰塞湖因地震與豪雨及本身地質條件不穩定交互影響，這次研討會邀請水文、地震、水理與防災等領域專家，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型之風險分析，隨時檢視災害預警、通報及緊急應變的協調流程，同時強化居民撤離及收容安置機制，增強社區居民與政府各項應變能力。劉世芳說明，透過研討會的交流成果，將有助於形塑更完整的堰塞湖防護策略，也相當感謝各部會、學術單位及各級政府，未來內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過演練、教育與公私協力，建構花蓮地區更堅實的防災韌性，為居民打造更安全的生活環境。李鴻源透露，這場會議早在颱風前就已安排，原先要討論堰塞湖處理，但颱風何時來完全無法掌控，現在堰塞湖垮了，可能討論後續處理與善後。主壩垮了之後，水從集水區進來後，仍會累積水量，但除非颱風再來，不然累積水量會慢慢減少。李鴻源提及，之前曾示警要提防「管湧現象」二次釀災，但在此次潰壩後，「管湧現象應該沒有了」，目前看來是朝好的方向，慢慢在滲流當中，應該不太會有立即危險，這是好的現象。目前要趕快善後，讓災民恢復生活，「要注意，但也不要恐慌過度」。