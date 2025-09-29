我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紅線是新冠，藍線是流感。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專）

流感季即將到來，衛福部疾管署宣布在10月1日開打流感疫苗，旅日達人林氏璧經了解日本流感流行狀況，整理6點提醒近期準備要去日本的旅客「要保包括醫療的旅遊平安險」，而重症高風險族群可以考慮施打今年開打的莫德納新冠疫苗選用LP.8.1，和去年的JN.1差了九個胺基酸，較能有效針對最新流行株NB.1.8.1產生抗體。林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專發文說明最近在醫療前線又明顯感受到流感案例大為增加，並以「日本和台灣流感和新冠的流行狀況」為題表示，近來因為10月1日要開打公費疫苗，他被問到日本的流行狀況，因此簡單整理以下6點：羅一鈞署長表示，目前國內流感疫情上升，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1，符合世衛年初觀察到H3N2已變，也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株。黃立民老師表示，夏季流感疫情至今並未完全結束，但預估今年秋冬流感還是會有一波不小的疫情，觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，即可能出現一波疫情。因此，儘管你之前得過流感，或是去年打過流感疫苗，因為台灣這個冬天可能流行的是新的H3N2，還是建議可以打疫苗。林氏璧說，不要因為新聞沒怎麼報就以為不重要，新冠一直在，沒有離開我們。對重症高風險族群每個人來說，新冠的威脅可能還是比流感高。台灣的這波夏天新冠疫情比日本早結束，現在雖處於低點波動，但全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲以外，各區皆呈上升趨勢；日本、韓國、美國、加拿大近期疫情處高點。全球流行變異株現以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1；鄰近地區如中國、香港、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。林氏璧說，簡單結論給近期要去日本的朋友，最近在日本流行新冠（趨勢向下），在台灣流行流感（趨勢向上），再久一點可能日本的流感也會高起來。給大家參考。當然也別忘了，有需要的朋友要保包括醫療的旅遊平安險喔。