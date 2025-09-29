我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟啦啦隊團長「小白」（吳建德）近日再次成為社群焦點，有網友翻出他2019年曾分享的一段舊影片，畫面中是他年輕時和劉德華夢幻同台演出的珍貴片段，小白當時在貼文中笑稱，能與偶像同台是「足以說嘴一輩子的回憶」，甚至還自嘲是「年輕時的稚嫩模樣」，沒想到這段影片再度被放上 Threads，立刻引發大批球迷和網友熱議，紛紛大喊：「請直接原地出道！」影片曝光後，許多不熟悉小白早期經歷的年輕球迷驚訝留言：「等等，這本人？？？」、「不敢相信小白以前這麼帥！」甚至有人補充認證：「是本人沒錯~另外小白也有出過唱片！」許多網友在留言區洗版，直呼：「顏值太驚人了！」、「年輕就是本錢」，還有人搞笑說：「以後誰質疑中職劉德華這個稱號，我第一個不同意！」更有粉絲回憶殺，指出小白當年的影片曾在洲際球場大螢幕上播放過，當時就因帥氣外型被封為「中職劉德華」，如今影片再度流傳，大家紛紛笑稱：「原來中職劉德華不是亂喊的！」隨著影片發酵，不少網友開始將小白和不同明星對比，有人說他「年輕像劉德華，長大像林志穎」，甚至還有人覺得有幾分像炎亞綸、張信哲或陳傑憲，各種「替身說」在留言區延燒，更有網友搞笑延伸，列出「木柵劉德華」、「南港劉德華」、「三重劉德華」等，掀起一波地域版的「劉德華大聯盟」。對於外界熱烈討論，小白本人則低調留言：「怎麼又被翻出來了」，展現幽默態度，雖然他本人不以為意，但球迷們卻樂此不疲，紛紛留言：「這不是黑歷史，這是高光史！」、「原地出道吧！」不少啦啦隊女孩也紛紛在底下留言，紛紛大呼：「好帥！」事實上，小白長年在中信兄弟應援團深受球迷喜愛，因舞台魅力與親和力被球迷封為「中職劉德華」，過去也曾多次在主題日當中演唱劉德華的歌曲，這次影片重出江湖，不只讓球迷驚呼「小白從年輕帥到現在」，更有人感嘆：「歲月對他什麼都沒做，小白依然帥！」還有人直言：「中職劉德華不是浪得虛名！」有趣的是，許多留言不只稱讚外貌，更有人強調小白的舞台專業與歌唱經歷：「比起外型，他有才華、有實力，才是最讓人佩服的地方。」還有粉絲期待未來能在大巨蛋賽後演唱會，安排小白再度與劉德華同台，直言：「那絕對會成為中職史上最夢幻的一幕！」