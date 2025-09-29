我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭熙靜的短髮神級美貌，被譽為「啦啦隊Winter」或是「韓國林襄」。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭熙靜在球場上活潑的個性，被球迷稱為「搗蛋系長腿萌妹」。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭熙靜首次在台灣公開一日店長活動，吸引超過200名粉絲到場支持。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭熙靜（中）首場在台公開的一日店長活動，有粉絲前一天下午就去排隊。（圖／翻攝自臉書三分春色-青埔大成店 ）

在韓國啦啦隊圈中，近期最受矚目的莫過於「搗蛋系長腿電眼萌妹」鄭熙靜（정희정），她在2019年以17歲高3生身分初登場，就憑甜美外貌與修長比例吸引球迷目光。從足球、籃球到棒球，鄭熙靜用滿滿的活力與俏皮笑容圈粉無數，更因短髮造型神似aespa成員Winter，而被粉絲封為「啦啦隊 Winter」以及「韓國林襄」，2025年她轉戰KBO韓職KT巫師隊，近期更宣布將跨足台灣職籃 P. LEAGUE+新竹攻城獅，成為跨國應援的超級啦啦隊員。鄭熙靜2002年1月17日生，來自釜山的她擁有167公分的修長比例，讓她在啦啦隊舞台上格外亮眼，2019年她還是一名高中3年級生，因性格活潑、喜歡舞蹈，被班導師推薦參加徵選，意外開啟啦啦隊生涯。當年鄭熙靜首度在韓國足球聯賽FC首爾對戰江原FC的比賽登場，雖然當時的她毫無經驗，卻憑甜美外貌與長腿比例迅速被球迷記住，自此她便與啦啦隊結下不解之緣，不僅親自邀請恩師到場觀戰，更將老師視為成就背後的重要推手。鄭熙靜的職涯相當豐富，先後在多個運動領域留下身影，她的啦啦隊足跡包括男籃、女籃、女排，足球，2020年起加入位於首爾的KBO名門斗山熊並逐漸嶄露頭角，她在舞台上俏皮、愛搞怪著稱，還與隊友互動熱烈，因此獲得「搗蛋系長腿萌妹」的封號。2022 年開幕戰憑〈Hey Mama〉表演驚豔全場，被球迷暱稱為「蠶室NOZE（잠실노제）」。2023年起，鄭熙靜以短髮造型再度引發話題，因神似aespa成員Winter，而被球迷們稱為「啦啦隊 Winter」，甚至被拿來與台灣啦啦隊女神林襄比較，她不僅擁有姣好比例與甜美臉蛋，更以場上愛搞怪、場下親切互動圈粉，經常被形容為「既可愛又有活力」，在韓職啦啦隊中迅速竄紅。2025年，鄭熙靜選擇轉隊成為KBO KT巫師啦啦隊一員，在韓國職棒再度掀起一波騷動，同時她也近期驚喜宣布加盟台灣 P. LEAGUE+ 新竹攻城獅啦啦隊，成為跨國應援新亮點，除了啦啦隊，她還計畫挑戰戲劇領域，為自己開拓更多舞台可能。隨著鄭熙靜宣布來台，日前她在台灣的首場一日店長活動，現場吸引超過200名粉絲，甚至有粉絲在前一天的下午就去排隊，一路等到隔天下午，只為了獲得跟女神合影的機會，人氣相當驚人。MBTI為ESFP的鄭熙靜，自認為性格外向愛熱鬧，但隨著長年工作，逐漸轉向更享受居家時光，她喜歡游泳、泡溫泉，養了一隻可愛的貓咪，也是「庫洛米」鐵粉，她曾透露自己私下其實是有點「小宅」的女生，她常在 SNS 與粉絲互動，甚至會在比賽後「瘋狂比讚」回應觀眾，成為她的招牌動作。從17歲青澀新人到如今人氣高漲的「搗蛋系長腿萌妹」，鄭熙靜走過疫情低潮與多次挑戰，如今不僅在韓國職棒站穩腳步，也跨足台灣舞台，她坦言自己最大的目標，就是希望有一天當人們提到啦啦隊時，第一個會想到的就是她。