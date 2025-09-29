我是廣告 請繼續往下閱讀

昨天(28日)臉書粉專《林婷一下吧icu護理師》發出一則在花蓮光復鄉災區協助救災影片，獲得超過8萬人按讚，因為其中一名化身鏟子超人清淤的志工，竟是來自台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽，除了外科醫還有院內護理長等人，這回他們脫下白袍和護土袍，趕赴現場協助災民清淤，讓網友看直呼好感動！畫面中，只見一群人穿著雨鞋，拿起鐵鏟協力清淤，即使弄得滿身髒也不停歇，而其中一名志工竟是來自台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽，這回脫下醫師袍，與院內護理人員化身鏟子化身超人，救人、救災他們都不缺席。影片發出後獲得八萬人點讚，網友紛紛表達敬佩、感謝之意，「不分職業同島一命是台灣的特產世界最美的國家」、「感恩大德醫師，大家是英雄」、「感謝您們的善心善舉，對花蓮人的救助！辛苦了」。不過，也有人擔心表示，「精密手術的醫生，說真的不要冒這個手受傷的風險，因為你的手可以救更多的人」、「雖然很感動，但我希望醫生盡量不要去挖水泥，他的手是用來救命的」、「心外醫師雙手很重要，用來救人更重要」、「醫生保護一下手」。對此，ICU護理師林婷回應：「我覺得就是盡小小份心力，就是善的循環喔！開刀或病人也會平平安安順順利利」。消除網友憂心的同時，更用善良為災區貢獻心力！據了解，徐展陽醫師畢業於國立台灣大學醫學院，隨後考取美國醫師執照，於2016年前往美國克里夫蘭醫學中心接受兩年臨床心臟外科訓練，成為當時少數能站上手術台、參與手術的華人醫師，這回遠赴花蓮救災，讓不少人敬佩不已。