▲孫德榮（如圖）因夢見中國男星于朦朧，特別到地藏王菩薩廟替他伸冤。（圖／記者葉政勳攝影）

▲孫德榮（如圖）對于朦朧的死感到懊悔，提及假如當年如果于朦朧沒有獲選新秀出道，現在或許就能活在世界上。（圖／記者葉政勳攝影）

孫德榮今（29）日在新莊地藏王菩薩廟舉辦記者會，說明他特別舉辦法事替于朦朧向地藏王菩薩伸冤，現場他也播放一段過往于朦朧傳訊息給他的錄音，裡面于稱呼他爸爸，孫德榮不捨，「就是這一聲爸爸，這聲老爸！讓我願意義無反顧，為他做點事」。孫德榮也透露，于朦朧得知自己工作室有大筆收入，自己卻沒收到，在調查過程中被別人發現，讓孫德榮嘆，「一定不能讓別人知道，他忽略這一點了」。孫德榮表示，自從他得膀胱癌之後，每睡2小時就要醒來換一次尿布，但是夢見于朦朧那一晚，竟睡了5小時，「他讓我睡了5小時，而且他告訴我的事情，我醒來竟然記得這麼清楚，這些都暗示我要替他做事，為他伸冤。」回顧和于朦朧相識於中國的選秀計畫，「如果那時候他沒有獲選《快樂男聲》出道，是不是現在就可以繼續快樂地活在世界上？」孫德榮語帶懊悔表示，寧可那時候于朦朧落選，這樣他就可以繼續活著。孫德榮表示，于朦朧是善良正直的人，「他發現工作室有龐大收入，但是怎麼他自己都沒收到？他就是太正直了，如果要調查蒐證，一定不能讓別人知道，他忽略這一點了。」孫德榮指出，北京無神論，但是台灣有台灣的方法，陽間一直有阻礙，就訴諸陰間請神明處理，「如果于朦朧真的是被打死再丟下來，那我一定要把他的魂魄都收回來，讓他可以前往西方極樂世界。」