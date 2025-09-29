我是廣告 請繼續往下閱讀

加開列車：加開DMU柴油客車12輛4列及區間車4列，共計8列次。 增停光復站：所有上、下行對號列車增停光復站(不含鳴日號、環島之星及山嵐號等觀光列車)，方便旅客及救災人員進出。 全面開放站票：起、訖站於花蓮至台東段間各站之新自強號全面開放站票，以容納更多需求。 延駛服務：4102次區間車由花蓮(08:10開)延長行駛至光復站(往返各1列次)，並沿途停靠吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林及萬榮等站；4124次區間車由花蓮(09:51開)延長行駛至光復站(往返各1列次)，並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。 簡化進站流程：光復站閘門全開，並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間。 高峰疏運規劃：在上午07:00至10:00及下午15:00至19:30高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，自願性前往協助救災的「鏟子超人」們湧入花蓮，台鐵宣布，自9月30日起至10月15日止，透過加開、增停等方式，持續協助救災工作。台鐵鰾是，因應花蓮縣光復鄉救災需求，臺鐵公司持續以特別加強列車疏運服務，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人與物資運輸順利進行，自9月30日起至10月15日止，疏運措施如下：臺鐵公司強調，將持續配合中央及地方政府救災單位需求，機動調整列車服務，期能在災後關鍵時刻發揮最大運輸效能，協助救災工作順利推進。