▲許多人不知道，中國男星于朦朧出道和孫德榮（如圖）有關，于朦朧曾是他訓練的練習生之一。（圖／記者葉政勳提供）

資深經紀人孫德榮近日為已故愛徒于朦朧的驟逝爭議奔走，公開表露自責與懊悔，今（29）日他現身新莊地藏王菩薩廟，提及他和于朦朧的一段師生情，「當年他挖掘是我選出道的，現在我覺得，如果當年沒有選他會不會比較好？」孫德榮沉痛回顧，于朦朧是他在中國曾親自栽培的練習生之一，經過嚴格訓練後出道，後來孫德榮返台，把所有練習生的合約無條件歸還，于朦朧也成為火紅影星，現在愛徒驟逝，孫德榮語帶自責地說：「如果當初沒有選他訓練，不踏入演藝圈，也許他現在還能活著，還能快樂生活。」孫德榮表示，後來沒有特別和于朦朧聯絡，僅偶爾傳訊息，因他自己有個原則，通常離開一個計畫或一間公司，就不會特別跟以前的夥伴聯繫，避免「蹭別人」，之前他關心于朦朧受傷狀態，于朦朧也以語音訊息回覆：「謝謝爸爸，沒事，我養個幾天就好。」就是這聲老爸，讓孫德榮現在為于朦朧挺身而出。至於是否有和于母聯繫，孫德榮表示，他的藝人如果超過18歲，一般不會特別和家長聯繫，言下之意並沒有和于母接觸。孫德榮為了替于朦朧討回公道，原計劃親赴北京，但他基於自身安全考量，決定先取消行程，現在台灣做可以做的事，「于朦朧離開，在陽間有很多真相未明，一直受到阻礙，中國是無神論，但是台灣人信奉神明，我先在台灣替他向神明伸冤。」「如果我真的到了北京，那就是踏到別人的地盤，那就很難講。」他強調自己只在臉書悼念，相信還是會被網開一面，但謹慎為上，決定做台灣的事情就好，先將精力集中在于朦朧的後續儀式上。