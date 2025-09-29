我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，全台救災超人持續湧入災區協助災民重建，對此總統賴清德今（29）日發文感謝全台各地的救災超人與國軍的奉，展現台灣最珍貴的團結力量，每個救災超人都是台灣堅強後盾的關鍵一分子，中央也會持續努力，全力幫助花蓮鄉親恢復正常生活，「花蓮加油！台灣加油！」賴清德說，在花蓮光復鄉，持續湧入來自全台各地的救災超人，也看到國軍弟兄姊妹來回奔波的身影。真的非常感謝每位志工夥伴、國軍的奉獻，展現台灣最珍貴的團結力量。賴清德重申，希望能在中秋節前，協助民眾恢復日常生活，已經請國防部務必以此為目標，全力以赴，也提醒國防部，要隨時關心災區氣候以及官兵健康，讓官兵安全、安心執行任務。賴清德說，國防部也會啟動跨區增援部隊，前往災區進行兵力輪替。在輪替過程中，也要妥適安排官兵的食宿與交通等需求，適切分配人力，兼顧勤務與休息。最後賴清德說，不論是鏟子超人、義煮超人、物資超人，還是協助分享資訊的朋友，每個人都是救災超人，都是台灣堅強後盾的關鍵一分子。中央也會持續努力，全力幫助花蓮鄉親恢復正常生活，「花蓮加油！台灣加油！」