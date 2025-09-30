今（29）日開工，全台大多為晴到多雲，高溫可以來到36度，午後中南部山區有局部大雨，中央氣象署表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，未來可能發展為颱風，預估在週五至週六（10/3至10/4）通過台灣南方，花東、恆春半島將出現雨勢。
今天的天氣：收假日還是熱翻 西半部防午後雷雨
9月30日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，午後南部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約31至36度，尤其在大台北地區有局部36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、馬祖、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
一週天氣：注意新颱風可能生成 路徑往西移動
氣象署說明，目前菲律賓東方海面依舊是低壓帶，有熱帶擾動發展中，該系統有機會持續增強，不排除生成為颱風，路徑則是因為太平洋高壓較強，整體往南壓，所以主要往西走，通過菲律賓呂宋島、進入南海機率最高。
張竣堯指出，熱帶擾動是否成為颱風還有待觀察，路徑會在週五、週六最靠近台灣，其外圍雲系、水氣會因為逆時鐘旋轉被帶到台灣，屆時花蓮、台東、恆春半島會有明顯雨勢，雖然不會到「致災性降雨」，但仍要提醒災後地區要特別防範。
