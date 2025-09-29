我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安娜（左）和梵雅各（右）在狄伯仁晉級時，直言對方「很官方」、「很假」引起爭議。（圖／Kus dream酷的夢 YouTube）

YouTuber酷所製作的節目《中文怪物》日前上架第三集，西班牙選手梵雅戈看見參賽者狄伯仁晉級時，直呼「好假的感覺」，而安娜也回應「他是外交系，很會做官方的。」相關言論引起許多爭議。梵雅戈昨（28）日透過社群發文寫下，「酷說第三集是暴風雨前的寧靜，等不及被網友罵翻。」還搞笑表示不能輸給才被炎上的林曉明跟安娜。《中文怪物》第三集中，獲得晉級資格的梵雅戈、安娜早早站到晉級者區觀看比賽，而他們看見他隊隊長狄伯仁在選擇晉級者時，總是將機會讓出，因此梵雅戈對著安娜說了：「好假的感覺」，而安娜則指出狄伯仁是外交系畢業了，「一定是做最官方的。」沒想到此話卻引起了許多網友批評安娜，「當隊長自己晉級，還去諷刺別人」、「超不尊重人」、「發言好噁心」等，為此安娜還發文澄清，自己只是想誇對方很懂做人處事而已。梵雅戈昨（28）日在社群寫下，「酷說今天第三集是暴風雨前的寧靜，等不及被網友罵翻，不要讓曉明姊姊跟安娜搶走我的風采。」猜測下一個會被網友炎上的就是自己，希望自己的熱度不要輸給剛被罵完的林曉明跟安娜。而酷也在IG發限動呼籲觀眾理性看節目就好，因為《中文怪物》本來就是綜藝節目走向，會有許多為了效果才剪輯的片段，短短的節目中也看不出觀眾們私底下的關係，希望大家不要用負面想法去看參賽者。