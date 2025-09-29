我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹陳致嘉頂上張肇元空缺，此役不僅敲出雙安，還引導投手群壓制樂天桃猿。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

台鋼雄鷹「大王」王柏融今（29）日在與樂天桃猿的比賽中，於第9局敲出清壘二壘安打，終止近期連續19個打數無安打，賽後雄鷹總教練洪一中笑說，「他最近是滿悶的，（敲出長打）為球隊貢獻，心情上是不是比較開朗一下，不然看他每天都悶悶的。」王柏融21日首打席對富邦悍將敲出安打後，最近連續19個打數無安打，今日在第9局從朱承洋手中敲出清壘二壘安打，終止連續無安打的小低潮。當時雄鷹以5：3領先，王柏融的這一棒，也讓雄鷹吃下定心丸，最終以7：3擊退桃猿，拿下關鍵的一勝。賽後雄鷹總教練洪一中談到王柏融的第9局的安打，「他最近是滿悶的，（敲出長打）為球隊貢獻，心情上是不是比較開朗一下，不然看他每天都悶悶的。」雄鷹主戰捕手張肇元腹斜肌拉傷導致球季報銷，今日先發捕手陳致嘉頂上，全場4打數貢獻雙安，第2局還替球隊敲出追平安，是雄鷹贏球的隱形功臣。洪總也稱讚陳致嘉的表現，「致嘉跟投手搭配引導不錯，還敲出雙安。」