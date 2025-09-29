我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡董旗下啟德公司日前已經派出團隊前往花蓮光復協助災民清除汙泥恢復家園。（圖／啟德公司臉書）

▲胡漢龑近期舉辦「啟德重機械吊車展」，活動3天湧入20萬人次。（圖／啟德公司臉書）

「竹北吊車大王」胡漢龑日前捐款給花蓮光復鄉災民，並直言「不要再捐款到某某帳戶去了」。同時，他也派出啟德公司員工，調派怪手、小山貓、水櫃車等機具前往災區協助救災，卻還是被名嘴盯上。今（29）日晚間胡董透過影片回應，痛罵名嘴與酸民，且明（30）日將親自啟程前往花蓮災區現場。「吊車大王」胡漢龑今（29）日在啟德白宮總部「」現場，迎接上萬名粉絲到訪，熱情的招呼所有人，但因為遊客車子數量太多，現場交通堵塞，還有許多遊客因此被警方開罰單，而胡董也霸氣宣布，所有遊客都可以把罰單寄到啟德公司，他會幫忙支付所有罰金。除此之外，胡董還在現場用麥克風向電視名嘴宣戰：「我決定不忍了，一些酸民、一些自以為了不起的名嘴，請問你們為社會奉獻了什麼？看看自己再來批評人，我們辛苦的同仁開著小山貓，每天在不同的地方，幫災民清理殘破不堪的家園，居然敢批評我們員工，說我們只是去討拍而已，誣衊我們啟德辛苦的同仁，這是我絕對不能夠容忍的！」胡董表示，當地居民還送烤雞跟水給我們同仁飲用，深怕我們員工肚子餓了沒地方吃，還有許多影片為證，請所有的酸民、名嘴看清楚，不要污衊我們所有同仁、包括同業的救災英雄！最後胡漢龑也表示，自己將在明（30）日從竹北出發前往花蓮災區現場，「影片曝光後，也立刻吸引上萬名粉絲按讚並留言，「我這兩天都在光復當志工，有看到胡老闆公司的機具很努力在協助」、「我9/27有在現場當志工，有遇到啟德的山貓，對現場的幫助很大喔」。