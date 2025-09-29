我是廣告 請繼續往下閱讀

美國川普政府的關稅政策牽動全球經貿局勢，總統川普29日再拋出新一波關稅震撼彈，宣布將對「境外製作的電影」課徵100%關稅，並預告將對「非美國製造的家具」，祭出高額關稅。川普29日在自家社群平台Truth Social發文，先砲轟美國電影產業被其他國家偷走，「就像從嬰兒手中偷走糖果一樣」，還點名加州因為州長紐森（Gavin Newsom）軟弱無能，遭受到的打擊尤其嚴重。川普強調，「為了解決這個長期存在且永無止境的問題，我將對所有在美國境外製作的電影徵收100%的關稅。」不過並未提到具體開徵時間。隨後，川普又發文指出，北卡羅來納州的傳統家具業，「完全被中國與其他國家奪走」，當地產業幾乎消失，他強調此舉為了讓北卡家具業「再次偉大」，將對所有不在美國生產的家具課徵高額關稅，詳細細節將於日後公布。消息一出，美國影視股股價價承壓，迪士尼、Netflix盤前下滑約1%後回漲，華納兄弟、 Comcast盤前下跌0.5%。