美國商務部近日發布新規定，擴大其出口限制清單範圍，把清單上實體持股50%或以上的子公司也納入，此舉大幅增加需要獲得許可、才能接收美國商品和服務的企業數量。對此，中國商務部表示反對，敦促美國糾正錯誤，停止對中國企業的無理打壓。
按照美國商務部的新規，若1家公司由清單上的企業持股達50%或以上，也將自動被列入實體名單，美國出口商向該子公司出口商品或技術時，將需要獲得許可證，就像對待清單上的實體一樣，而且很多申請可能被拒。
外媒《路透社》指出，這是為嚴厲打擊中國和其它國家，規避晶片製造和相關技術限制，但也坦言可能會擾亂供應鏈，因為企業將更難以確定，對客戶或供應商的出口是否受到限制。
對此，中國商務部揚言將採取必要措施，會堅決維護中國企業的合法權益，指控相關規定是美國「泛化國家安全、濫用出口管制」的又一例證。
中國商務部強調，美國此舉性質「極其惡劣」，嚴重損害企業的正當合法權益、嚴重衝擊國際經貿秩序、嚴重破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定，中國堅決反對。
