氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（30）日起至下週一台灣持續受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，北部高溫上看37至38度，提醒民眾外出務必注意防曬並防中暑。今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo）可能即將生成，路徑將往越南北部前進，中秋節（10月6日）當晚也可能有熱帶擾動生成，未來發展需持續觀察。
吳德榮指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果，今日至下週一（9月30日至10月6日中秋節）台灣受到太平洋高壓籠罩，天氣型態以晴朗炎熱為主，北部高溫經常達37至38度，中午時段紫外線更常出現過量或危險等級，提醒外出應注意防曬與中暑風險。今日各地氣溫方面，北部22至37度、中部24至36度、南部24至37度、東部21至35度。
吳德榮表示，今日至下週一，午後局部山區偶有短暫陣雨；週五到週日（3日至5日），熱帶擾動自呂宋島通過，將帶來更多南方水氣，花東及恆春半島有局部降雨的機率。
另外，最新美國（GFS）系集模式與歐洲（AIFS）模式皆模擬出，菲律賓東方海面有熱帶系統逐漸發展，可能生成為今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo），路徑偏向西北西，通過呂宋島後，可能經海南島北側、雷州半島一帶，再進入廣西與越南北部。
另外，歐洲模式模擬圖顯示，中秋節當晚台灣東方遠海另有一股熱帶擾動生成，但各國模式差異仍大，未來發展需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
