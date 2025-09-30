高雄一名鄧姓男租客控訴，向梁姓女房東租房子，入住後發現熱水器、瓦斯管線異常，跟房東反應也沒有修理，讓他長期洗冷水澡，因此提出精神求償5萬元，並要求房東退還2萬4000元押金，共7萬4000元。高雄地院審理後認為，鄧男欠房租沒繳，租約到期又拒絕搬走，駁回鄧男請求，房東免賠，全案仍可上訴。
熱水器壞掉、沒瓦斯 只能洗冷水澡
根據判決書指出，鄧男112年9月開始，向房東租下高雄位於16樓的房屋，租期是1年，每個月租金1萬2000元，另外還有2個月押金、2萬4000元。不過112年10月，鄧男發現熱水器漏水、瓦斯管線堵塞，瓦斯爐的開關也有異常，讓他沒有熱水可以用，跟房東反應，但房東都沒有修理，害他只能長期洗冷水澡，造成他頭痛就醫，他認為，屋況造成他精神上的痛苦，因此向房東求償5萬元。
另外，鄧男指出，馬桶蓋搖晃、安裝不穩定，坐上去總是心驚膽顫，讓他沒辦法安全使用，房東知道後也沒有改善，認為房東有債務不履行的情況，租期屆滿之後，應該退還押金2萬4000元，加上精神求償共計7萬4000元。
房東反控欠租金 租約到期沒搬走
不過房東反駁，鄧男從113年8月開始就沒有繳租金，她在同年9月寄出存證信函催繳，並向鄧男表示租約到期不再續約，雙方在113年10月租約到期後，就沒有租賃關係，而且鄧男在租約到期後，也沒有搬走，更沒有繳房租，目前房東已經另外訴請鄧男搬走，用押金扣抵鄧男積欠的2個月租金，因此沒有可以返還的押金，請求法官駁回鄧男告訴。
高雄地院法官經過審理，發現瓦斯管線定期檢查結果都是合格，在鄧男入住期間，每月瓦斯使用度數狀況穩定，有持續使用的事實，可以認為熱水器、瓦斯爐都是可以使用的狀態；馬桶蓋一事，房東表示在113年4月得到通知時，就請水電師傅前往檢修，但鄧男都沒有在約定時間到場，也聯繫不上，不能認定房東沒有盡修繕責任。法官最後認定，鄧男不但欠租，租約到期還拒絕搬走，沒有理由請求精神撫慰金、退還押金，予以駁回，全案仍可上訴。
資料來源：司法院判決書查詢系統
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據判決書指出，鄧男112年9月開始，向房東租下高雄位於16樓的房屋，租期是1年，每個月租金1萬2000元，另外還有2個月押金、2萬4000元。不過112年10月，鄧男發現熱水器漏水、瓦斯管線堵塞，瓦斯爐的開關也有異常，讓他沒有熱水可以用，跟房東反應，但房東都沒有修理，害他只能長期洗冷水澡，造成他頭痛就醫，他認為，屋況造成他精神上的痛苦，因此向房東求償5萬元。
另外，鄧男指出，馬桶蓋搖晃、安裝不穩定，坐上去總是心驚膽顫，讓他沒辦法安全使用，房東知道後也沒有改善，認為房東有債務不履行的情況，租期屆滿之後，應該退還押金2萬4000元，加上精神求償共計7萬4000元。
不過房東反駁，鄧男從113年8月開始就沒有繳租金，她在同年9月寄出存證信函催繳，並向鄧男表示租約到期不再續約，雙方在113年10月租約到期後，就沒有租賃關係，而且鄧男在租約到期後，也沒有搬走，更沒有繳房租，目前房東已經另外訴請鄧男搬走，用押金扣抵鄧男積欠的2個月租金，因此沒有可以返還的押金，請求法官駁回鄧男告訴。
高雄地院法官經過審理，發現瓦斯管線定期檢查結果都是合格，在鄧男入住期間，每月瓦斯使用度數狀況穩定，有持續使用的事實，可以認為熱水器、瓦斯爐都是可以使用的狀態；馬桶蓋一事，房東表示在113年4月得到通知時，就請水電師傅前往檢修，但鄧男都沒有在約定時間到場，也聯繫不上，不能認定房東沒有盡修繕責任。法官最後認定，鄧男不但欠租，租約到期還拒絕搬走，沒有理由請求精神撫慰金、退還押金，予以駁回，全案仍可上訴。
資料來源：司法院判決書查詢系統