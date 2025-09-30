美國聯邦政府面臨關門（停擺）危機，美國總統川普（Donald Trump）當地時間週一在白宮，與參眾兩院的跨黨派高層會晤，針對臨時開支立法草案磋商，但進展似乎並不順利，副總統范斯（JD Vance）會後向傳媒透露，聯邦政府「正在走向停擺」，因為民主黨人不願做正確的事。外媒《BBC》指出，美國政府上次停擺已是2018年，並整理本次事件原因、可能造成的影響，與以往的不同之處等等。
美國政府為何可能關門？
儘管預算衝突在美國政治是很常見的事，但考慮到川普重返白宮後，大幅削減聯邦政府規模與預算，也讓這場支出之爭顯得特別緊張。
報導指出，這次事件主要是為了是否該通過一項為10月及以後的政府服務，提供資金的法案，若兩黨最終無法成功協商，可能會導致部分（但不是全部）美國政府服務暫停。
共和黨雖然控制美國國會兩院，但在參議院，他們仍缺少通過支出法案所需的60票，因此民主黨在本案中，是擁有一些籌碼的，他們拒絕支持該法案的理由，是聲稱該法案將使美國人更難負擔醫療費用，也不贊同川普削減聯邦醫療補助（Medicaid）、削減疾病管制與預防中心（CDC）、國家衛生院（NIH）開支的提議。
關門的可能性有多大？何時發生？
如果美國2黨未能達成協議，預計美東時間週三00:01，將迎來近7年首次政府關閉。
上一次美國政府關門是在2018年底，當時正值川普第一任期，因參議院未能通過包含美墨築牆的臨時支出法案，川普因而拒絕簽署，導致政府停擺。
2018年底的美國政府停擺歷時35天，是美國政壇史上最久的1次，還罕見「跨年」。據統計，當時有9個聯邦政府執行部門，部分或全部關閉，大約1/4的政府活動以及80萬名政府員工受到影響。
目前來看，發生的機率相當高，因為在共和黨方面，川普政府迄今不願做出任何實質讓步，同時民主黨又自信，他們推動保留醫療保險補貼的措施，是會受到民眾歡迎的，而政府撥款預算案是民主黨少數仍保有影響力的場域，許多民主黨人都不太願意錯過這次機會。
這次與以往有何不同？
分析認為，當前僵局最引人注目的是白宮的立場。
過去，長期停擺通常被視為政治危機，既會影響選民的日常生活，也會損害立法者和總統的形象，但是這一次，川普政府似乎非常樂意長期關閉美國政府的大部分部門，甚至已經威脅要利用政府關門，來辨別那些非必要、可能被永久解僱的人力。
此外，在過往美國政府停擺的例子中，政府運作大多會在停擺結束後恢復正常，然而這屆川普政府卻是大幅削減開支，迫使大量員工失業，也考驗了總統權力的底線，政府關門一事，甚至可能還會促進川普政府加速「砍砍砍」的步伐。
如果真的關門，會產生什麼影響？
確切來說，並非所有政府都會關閉，像邊境保護、住院醫療、執法和空中交通管制等，還是會繼續運作，但社會安全、醫療保險、教育、食品援助等部分可能就會喊卡。
一般而言，在政府停擺期間，必要人力會照常工作，被視為非必要人員則會暫時休無薪假，過去這些人的薪水事後會被補發，但這次不一定。
如果僵局持續下去，停擺時間過長，也可能對美國經濟產生進一步影響。
美國政府關門有多常見？
報導指出，因預算問題而導致政府關門，幾乎是美國政壇獨有的現象，在過去的50年相當普遍，比如川普第一任期時，就曾發生過3次停擺，其中包括2018年底到2019年初、史上最長的那次。
雷根（Ronald Reagan）在20世紀80年代擔任美國總統期間，也曾發生過8次政府關門事件，但每次都相對較短，只有幾天的時間。
