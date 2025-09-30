流感疫情隨著開學、連假變多不斷爆發，兒童急診科醫師謝宗學表示，有兒童急診值班同仁回報，近期單日來診量再次創下非過年時段新高，其中罹患流感的孩子佔大多數，且部分患者出現重症、單月2次確診的情況，呼籲民眾10月起務必「接種流感疫苗」，並養成戴口罩的習慣。
謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，在流感病人基數變大的情形下，不少併發症開始出現，像是使用口服抗病毒藥物3天後仍不退燒、併發肺炎或次發性細菌感染、燒退了但小腿酸痛到無法走路、肌肉發炎等症狀。
流感併發重症很可怕 幻聽、幻覺都有可能
不僅如此，甚至還有患者「高燒後出現幻聽、幻覺，疑似併發腦炎」，高燒後沒多久意識喪失、抽筋、腦壓飆高，併發嚴重腦炎住進加護病房急救。謝宗學強調，流感不是一般感冒，可能出現嚴重併發症，抗病毒藥物不能100%防止併發症出現，所以「接種流感疫苗」是最好的預防方法。
謝宗學提到，最近有國中生流感案例，班上26位同學、17位中鏢流感，甚至有孩子一個月內得了2次A流，「月初才得 A 流，月底又得到 A 流」，主因是A型流感有從H1N1為主轉變成H3N2為主的趨勢，H1N1的A流跟H3N2的A流不太會出現「交叉保護力」，簡單來說，「得一種A流後產生的抗體，無法保護不被另外一種A流感染」。
連假成流感疫情溫床 醫籲民眾快打疫苗、戴好口罩
謝宗學提及，10月新年度流感疫苗開打前，在人潮擁擠、通風不好的情形下，還是建議民眾戴上口罩；此外，9月底到10月的連續假期多，人流移動巨大，就是疫情的催化劑，若不做好個人衛生防護，流感疫情繼續升溫，醫療體系將開始緊繃甚至無法負荷，深深的危機感湧上心頭，無法散去。
針對流感疫苗，疾管署表示，今年10月1日起新冠、流感疫苗同步分2階段開打；接種地點方面，各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構（詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢）
📌公費新冠疫苗接種對象
◾第1階段（10月1日開始）
65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、結核病、失能及失智、精神疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園及居家托育人員。
◾第2階段則（11月1日開始）
接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。
資料來源：Dr. E 小兒急診室日誌、疾管署全球資訊網
