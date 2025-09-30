我是廣告 請繼續往下閱讀

「鏡報」上週報導民眾黨主席黃國昌養狗仔，爭議持續發酵。針對媒體稱凱思國際是黃國昌的姻親，黃國昌今（30）日再嗆媒體「哪個姻親，有人可以回答嗎？」而因凱思的英文縮寫叫「KC」就跟他有關，也有幼稚園叫凱思，難道也是他開的，媒體報導如科幻小說。民眾黨立院黨團今日上午舉行「審計長投票意向說明」記者會，會後媒體詢問養狗仔風波，鏡傳媒集團，說「凱思國際」是他的姻親，「請問是哪個姻親啊，現場有人可以回答嗎？」他批評，週刊寫的東西越來越像科幻小說，因為凱思國際的英文縮寫叫「KC」就跟他有關，「我聽說有家很有名的幼稚園也叫凱思，也是我開的？然後也是港資」，他不曉得的一個媒體記者能天馬行空寫到這個地步，荒謬到爆。黃國昌強調，吹哨者協會調查的個案如果有媒體表達興趣，他們會有合作。第一個大案就是科學城物流案，也登上「財訊」的封面故事，而協會在跟不同媒體合作過程中，會去確認要合作的媒體碰到資料敢不敢完整報導，只要發現因爲當權者而縮手，就會終止合作關係。黃國昌指出，吹哨者協會與民報、陳申青、菱傳媒等過去確實有合作，但以民報為例，當初他在追天道盟「鐵霸」曾盈富逼簽本票案中，一幫小弟從內湖分局門口把人押上車，車子開到時任議員梁文傑的地方服務處簽本票，當時梁文傑地方主任服務處主任也因為暴力討債，在追查當中，整件事調查完後有跟民報合作，但是報導刊登後，卻因壓力而把梁文傑跟服務處主任照片卸下來，他非常不高興，從此中斷與民報合作。黃國昌表示，媒體把焦點放在陳申青身上，「我想他也感到無奈」，畢竟陳以前也是中央社社長，在媒體界也有地位。