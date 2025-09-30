我是廣告 請繼續往下閱讀

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前接受訪問時，拋出「台美晶片五五分」震撼彈，要求台灣先進製程晶片有一半必須在美國生產，還預告台美雙方即將達成重大貿易協議。對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，盧特尼克站出來代表「台灣的時間來了」，並呼籲台灣必須審慎應對，清楚理解美方背後的戰略布局。謝金河在臉書上發文稱「盧特尼克又帶來驚嚇」，提到盧特尼克在接受訪問時，再度針對台灣，「他語出驚人地表示：台灣的先進製程晶片要有五成在美國生產，他的話剛說完，行政院副院長鄭麗君也即刻起程赴美，進行下一回合的關稅談判。」謝金河認為，盧特尼克的喊話，符合川普「Deal」一貫的從驚嚇，驚奇到驚喜三部曲的手法，「現在是驚嚇，接下來看台灣如何接招？」他分析，「台灣要先回到川普關稅核心的五部曲：1 ，保護美國戰略性產業，從鋼鐵，鋁，汽車，晶片到藥品，川普對沒有到美國設廠的藥品，晶片都課100%，盧特尼克站出來，代表是台灣的時間來了。台灣如果想要把稅率從20%疊加，想要往15%或更低降，一定是要付代價的。」謝金河接著指出，後面包括全方位開放市場、增加對美國的採購、增加對美國投資，還有要杜絕幫中國洗產地等，「鄭麗君副院長赴美談判，要把川普的五大訴求清楚告訴國人！盧特尼克這個時候跳出來一定有深刻的戰略與戰術。」謝金河提到，川普一直很在意晶片移回美國生產一事，台積電被多次點名，「這次他為了拉抬英特爾（Intel），已經把所有招式都用盡，ARM董事長孫正義投20億美元，輝達執行長黃仁勳也來了，加上川普把原先的補貼轉作股權，英特爾在不知不覺中股價已經漲近一倍，這也不能小看川普政府的力道。」謝金河在文末強調，「台積電能有今天，羅馬不是一天造成的！台積電在川普意念下，如何保持領先優勢？這是台積電及台灣必須專注思考的未來謀略及對策！」