我是廣告 請繼續往下閱讀

越南政府表示明年隆城國際機場（Long Thanh International Airport）啟用後，並不會立即將所有國際航班自胡志明市新山一機場（Tan Son Nhat International Airport）轉移，而是待聯外交通基礎設施完善後，才全面實施航線遷移。根據《越南快訊》報導，越南民航局（Civil Aviation Authority of Vietnam, CAAV）表示，已將航班分配計畫提交至建設部。該方案基於越南機場總公司（Airports Corporation of Vietnam, ACV）提出的兩個選項：第一，隆城機場專責國際航班，新山一機場僅營運國內航線；第二，兩個機場共同分擔國際航線。考量到隆城周邊交通建設尚未完成，民航局支持第二方案。因此航線轉移將分兩階段進行，2025年至2030年間隆城與新山一將共同承擔國際航線，但前往新山一機場的國際航班新航點擴增申請將不再獲准，期間任何航空公司的航線若有意願轉至隆城，將被允許執行。自2026年夏季起，長程航線將優先轉移至隆城，包括往返歐洲、美洲與大洋洲的航班，之後逐步擴展至非洲、中東與亞洲航點。短程國際航線（1,000公里以內）仍由新山一維持營運，國內航線也以新山一為主，隆城則僅承擔部分國內航班。待2030年後，隨著隆城交通配套全面到位，所有國際航線將正式轉移至隆城機場，新山一機場將只保留國內航線及部分包機與不定期航班。屆時隆城將發展為區域航空樞紐，結合「機場城市」、自由貿易商業區，並串聯高速公路與地鐵系統，參考新加坡與阿姆斯特丹的模式打造。隆城國際機場總面積達5,000公頃，總投資額近336.63兆越盾（約新台幣13.2兆元），被列為越南重點國家工程，完工後也將成東南亞最大機場，全階段工程完成後推測每年能接待高達1億名的旅客。第一階段工程預計於今年底完工，屆時年客運量將達2,500萬人次、貨運量達120萬噸。上週已完成校準飛行，接下來一個月，來自越南空中交通管理技術公司（Air Traffic Management Technical Company）及捷克航空導航研究院（Air Navigation Institute）的專家，將持續測試跑道精密進場系統、導航台、雷達、ADS-B技術與照明設備。