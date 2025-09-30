我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市推動「陪你長大」計劃，第一階段汰換近5萬套舊式課桌椅。台中市長盧秀燕今宣布，除了滿足學校專科教室、各機關的需求，首度開放學生家長向學校提出申請，可以免費帶回家當孩子的書桌椅。盧秀燕今（30）日在市政會議中表示，台中市率六都之先，編制4.5億元預算執行「陪你長大」計劃，分3年為各國中小汰換舊式課桌椅，改用可調式課桌椅，今年8、9月先執行高年級的部分，共汰換4.8910套。近5萬套汰換下來的木製課桌椅，堪用者將優先調整到各校專科教室使用，其次由各關懷據點、長青學苑等機關向教育局申請移撥，剩餘的將上公家惜物網公開標售。盧秀燕說，考量有些家庭的孩子一直沒有專屬的書桌，平常只能在客廳茶几、飯桌寫功課，因此這次特別開放各校學生家長領取。她已經要求教育局叮嚀各校，在家長群組、教師群組對外周知此事，有需要的家長可向學校登記，由學校造冊，讓孩子有機會將課桌椅領回家。