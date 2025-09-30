我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政敵事件延燒，民進黨發言人卓冠廷表示，黃國昌今（30）日回應時早顧左右而言他，稱記者謝幸恩優秀、揭露很多弊案，組成一個以公益揭弊為名的跟拍大隊，結果拍出來什麼？紅燈左轉、十指緊扣、公務車，並且全數都只有特定政黨，炒短線、做聲量竟然還能高舉道德與公益的大旗，「這不是聰明，這是邪惡」。關於黃國昌指揮狗仔跟拍事件，傳台鋼集團震怒下令《菱傳媒》停止運作。卓冠廷說，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過2年又搞倒一間媒體。而黃國昌屢屢熄燈，不是因為他個人沒才氣，而是品格，一直重複驗證，如果擁有權力和資源，不會善用。卓冠廷說，黃國昌今早顧左右而言他，稱讚謝幸恩是優秀的記者、揭露很多弊案，是嗎？組成一個以公益揭弊為名的跟拍大隊，結果拍出來什麼？紅燈左轉、十指緊扣、公務車，並且全數都只有特定政黨。卓冠廷說，週刊系列報導中與黄有關的跟拍案，不只綠營王義川、林右昌、張景森，也包含柯文哲出入八八會館的紀錄。據稱，後來狗仔再次拍到柯文哲出入一間餐廳回報給黃，但這次沒有下文，過一陣子，黃國昌掛進民眾黨不分區，偷拍歪風捲到自己人，但遇到他個人利益，公益必須轉彎。最後卓冠廷喊話小草，崇拜黃國昌者眾，他會製造衝突、會操作聲量，用個人的魅力作防護罩，利用支持者的信以為真來迴避一切雙標、前後立場的大幅波動，炒短線、做聲量竟然還能高舉道德與公益的大旗，「這不是聰明，這是邪惡」。