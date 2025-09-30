我是廣告 請繼續往下閱讀

國慶日將至，國慶日籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今（30）日開記者會，介紹今年國慶典禮亮點，其中國歌領唱部分，由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」擔綱，並與獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表共同演唱，包括漸凍人協會理事長吳仕玫、嫁來台灣24年的印尼外配陳凱蒂，以及彩虹舞蹈女孩舞團創辦人林采妮。韓國瑜致詞一開始，先為花蓮縣光復鄉洪災致上最高的哀悼，希望傷者早日康復，往生者安息，祈禱上天，天佑花蓮。韓國瑜接著介紹今年的國慶典禮，包括國慶閱兵、國慶焰火在高雄等，希望這些美好成果，為國家線上誠摯謝禮與敬意，相信可以延續國慶日家家戶戶懸掛國旗的傳統。韓國瑜也說，今年台灣的國內外充滿各種挑戰，國際上面對美國的關稅，國內也有因為大罷免帶來的衝突與對立，期盼所有的風波，都能夠漸漸平息，對國內浮動的人心，也可以逐漸回歸平靜，所有國人同胞不分海內外，大家在台灣這艘大船上，都能同舟一命。今年的大會活動分三階段：「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」。序幕暖場由台灣太鼓協會開場《鴻福齊天 祈鼓獻瑞》，以太鼓象徵母體心跳，凝聚祈福；隨後防部聯合樂隊暨三軍儀隊聯袂來精準走位與操槍的聯合操演，展現國軍毅毅精神。新民高中表演鼓術科以《絢放島嶼 福爾摩沙》結合音樂節奏，舞者合植 希望之樹，象徵生生不息；屏東南榮國中行進管樂團（NZMB）以百人編制結合音樂、打擊與旗舞，呈現堅毅團結；莊敬高職表演藝術科融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊，熱力迎接大會時刻。國慶大會儀典，國歌領唱由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優之「彰化縣大村國小合唱團」擔綱，並與獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表共同演唱。國慶禮讚由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」合作，輔以悠揚陶笛與自信笑容，傳遞希望與暖意，共同獻出誠摯的祝福。主題表演部分，首先由新北市警察局警騎8匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，世大運、成都世運代表隊及台中市立中山國中、台北市立東園國小少棒隊等英雄車隊巡迴，於主席台前致意，展現選手榮耀與全民喝采。隨後和科技大學熊鷹儀仗隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹」象徵勇敢、堅韌與傳承；客委會節目「台灣細妹·放勢行」跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性；屏東原鄉部落青年會與卻籠灣舞劇團以排灣族拉瓦歷儀式為靈感，透過「卸下武器」、「煙祭與除穢」等象徵行為，劇場化呈現和平、共生與信任。