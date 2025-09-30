我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《哈利波特》系列原作者JK羅琳槓上「妙麗」艾瑪華森已經不是一兩天的事了。（圖／美聯社／達志影像）

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc



— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

《哈利波特》作者JK羅琳和「妙麗」艾瑪華森因對性別議題的看法不同，而形成師徒撕破臉的局面，艾瑪華森日前受訪時提到，很珍惜過去的情誼，希望能重啟對話，不過JK羅琳卻轉發一則模仿艾瑪的惡搞短片，被理解為拒絕艾瑪釋出的好意。並在社群平台X中發表長文，嗆艾瑪華森是不自知的無知。JK羅琳近來公開支持英國最高法院具爭議的性別定義判決，被指對跨性別者不公，艾瑪華森則站在反方立場，對於和昔日恩師撕破臉，艾瑪曾表示很珍惜過去的情誼，希望將來還能有對話機會，矛盾有望破冰。不過JK羅琳卻轉發一段模仿艾瑪華森的惡搞影片，該影片是由喜劇演員IntelLady製作，內容是諷刺艾瑪華森對JK羅琳的矛盾態度，JK羅琳轉發時更強調「接受所有惡搞」，被指是打槍艾瑪華森的破冰說。JK羅琳和艾瑪華森的嫌隙，是從2020年開始，當時JK羅琳的「跨恐（害怕跨性別者）」言論遭到批判，艾瑪華森公開反對，並替跨性別者說話。讓JK羅琳爆炸的關鍵是，艾瑪華森曾請人轉交一張紙條給她，上面寫著「我對你的遭遇深感包歉」，JK羅琳表示，當時她正在經歷死亡威脅，而艾瑪明明有她的電話，抨擊艾瑪生活經驗少，不知道自己其實很無知，且說艾瑪華森在演出《哈利波特》系列多年後，仍自許是魔法世界的代言人，令應她感到不齒。