教師節連假剛結束，今（30）日雖然是收假第一天，心情卻沒有想像中絕望，因為10月還有3個連假，分別為中秋節、國慶日、光復節各3天連假，讓許多上班族翻開行事曆樂開花。《NOWNEWS今日新聞》整理2025剩餘連假的請假攻略，只要好好利用特休的話，10月連假還有機會升級到9天假期。
翻10月行事曆發現塞滿連假！雲林縣學生爽放16天
一名網友昨（29）日在Threads上發文，表示當天早上才發現是連假最後一天，打開行事曆看到，9月底到10月份竟有一整串的連假，令人感到超幸福。不少網友也直呼，「排休的人，10月份幾乎只上半個月耶」、「10月過得爽爽的」、「喜歡放假的人樂翻天，不喜歡放假的人哀哀叫」。
不少人好奇，10月31日到底有沒有放假？根據行政院人事行政總處公布的2025年行事曆顯示，10月31日（五）並沒有放假，所以該周末不屬於連假喔！
此外，雲林縣將在10月18日至23日舉辦2025年全國運動會，因應賽事進行，縣府宣布全縣國中小學生自10月18日起放假，一連休到24日，等於停課7天；為了彌補課程時數，第一學期則提前於8月25日開學，讓許多家長笑稱幾乎和寒暑假沒兩樣。
🟡2025下半年連假一次看
📍教師節連假：9月27日（六）至9月29日（一），共3天。
📍中秋節連假：10月4日（六）至10月6日（一），共3天。
📍國慶日連假：10月10日（五）至10月12日（日），共3天。
📍光復節連假：10月24日（五）至10月26日（日），共3天。
📍行憲紀念日：12月25日（四），單日休假。
🟡2025下半年請假攻略總整理
📍中秋節＋國慶日連假：
請特休10月7日至9日共3天，可休9天。
📍行憲紀念日（聖誕節）：
請特休12月26日（五）1天，可休4天。
