▲圖為胡志明市夜景。（圖／美聯社／達志影像）

越南胡志明市（Ho Chi Minh City, HCMC）在最新一期全球金融中心指數（Global Financial Centres Index, GFCI）中升至第95名，較今年3月上升三位，並首次超越泰國首都曼谷（Bangkok）。這是自2022年首次進榜以來，胡志明市獲得的最高排名。這份由倫敦智庫 Z/Yen Partners 與中國發展研究院（China Development Institute）共同編制的半年報告，上週公布最新榜單，共評估135個金融中心，涵蓋商業環境、聲譽與綜合實力、基礎設施、人力資本以及金融部門發展等面向。指數評分結合聯合國、世界經濟論壇、世界銀行、透明國際及萬維網基金會等第三方機構的資料，同時輔以金融服務業4,877名從業者的線上問卷回覆，最終得出的分數反映了城市的金融競爭力，經常被政策制定者與投資人視為參考依據。胡志明市本次得分664分，較3月提升10分，並被列為未來兩至三年最具增長潛力的15個金融中心之一。相比之下，曼谷則自第96名下滑至第102名。越南政府今年6月通過決議，計畫在胡志明市與峴港市（Da Nang）共同打造國際金融中心，業務涵蓋銀行、資本市場、資產與基金管理。該計畫也將設置金融科技與創新實驗機制（sandbox）、專業交易平台及衍生性商品市場。當局期望胡志明市部分能在2025年啟動，並於五年內完成。東南亞地區其他入榜城市包括新加坡（Singapore, 第4名）、馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur, 第45名）、印尼雅加達（Jakarta, 第91名）以及菲律賓馬尼拉（Manila, 第104名）。全球前十名則維持不變，美國紐約（New York）以766分居首，英國倫敦（London）、香港（Hong Kong）及新加坡依序排在其後。