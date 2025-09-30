我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新加坡與中國的合作，更能體現「部部都是外交部」的特徵。（圖／翻攝自臉書）

我國駐新加坡代表童振源近日指出，新加坡雖然國土面積不大，卻以靈活的「小國大外交」在國際舞台上展現獨特風格。在這個城市國家，外交並非僅屬於外交部，而是全政府、全社會共同參與的實踐。從內閣部長到一般民眾，從官方會議到慈善活動，每一個場合都有可能成為推動國家外交的舞台。每年各國駐新加坡大使館舉辦國慶酒會時，政府都會指派一名部長擔任「主賓」致詞，並由兩名國會議員陪同。值得注意的是，這些部長並非固定由外交部出席，而是根據雙邊合作重點安排。例如，日本天皇誕辰酒會中，2021年由文化、社區及青年部長致詞，2023年改由通訊與新聞部長出席，2024年則換成環境與永續發展部長，凸顯新加坡靈活運用不同部門推動多層次外交。新加坡與中國的合作，更能體現「部部都是外交部」的特徵。雙邊合作由副總理兼貿工部長與中國副總理共同主持的「雙邊合作聯合委員會」統籌，下設多項專案機制，涵蓋教育、國土發展、交通與資訊等領域。部會首長不僅專注於內政，同時直接參與對外談判，扮演雙邊交流的重要推手。這種跨部會的分工，讓新加坡在多元領域保持靈活與專業，深化國際連結。外交並不侷限於官方場合。在新加坡，各類重要活動如F1大獎賽、國際展覽、慈善宴會與文化慶典，都經常邀請駐星大使列席。這不僅展現禮儀，更提升了活動的國際影響力。外國大使的參與使得公益、文化或地方活動，搖身一變成為跨國交流與合作的平台。從部長在酒會上的演講，到企業與外國專家的交流，再到普通國民在國際場合的互動，都是新加坡「全民外交」的具體實踐。童振源指出，正因如此，新加坡能在全球化浪潮中維持高度能見度，把有限資源轉化為廣大的人脈網絡。這種全民參與的外交模式，讓小國也能在國際舞台上扮演舉足輕重的角色。