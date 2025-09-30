我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政敵事件延燒，對此黃國昌稱自己看了記者謝幸恩的聲明，直呼非常感動，這才是一個記者應該有的樣子。政治評論員李正皓質疑，謝幸恩辭職黃國昌感動什麼？感動有人有幫你背鍋？不是一身正義，應該幫謝幸恩請律師告爆料媒體跟王義川？怎麼不敢？更稱這種有組織的跟監政府官員已經是國安層級的危害，「黃嫌你準備好面對司法調查了嗎？」李正皓表示，謝幸恩辭職，請問黃國昌感動什麼？感動有人有幫你背鍋？黃國昌不是一身正義，應該幫謝幸恩請律師告爆料媒體跟王義川呀？怎麼不敢？李正皓說，另外黃國昌承認跟謝幸恩認識，就問兩人是單純認識還是有上下屬指揮狗仔關係？今天《鏡週刊》揭露包含合約、監視器畫面、報案紀錄等鐵證，這批狗仔從監察委員、立法委員、潘孟安、林右昌，一路跟監，經費可能來自香港，這種有組織的跟監政府官員已經是國安層級的危害，「黃嫌你準備好面對司法調查了嗎？」